Motivul surprinzător pentru care premierul Vietnamului a vorbit numai în limba română cu Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis

„Portul Constanţa poate deveni centru principal pentru exporturile vietnameze către Uniunea Europeană", a declarat Marcel Ciolacu, în prezența premierului vietnamez. Cel din urmă este în vizită în România, alături de mai mulți miniștri și oameni de afaceri. Oficialul vietnamez a terminat facultatea la București, aşa ca în pauze a vorbit și în limba română.

Pentru premierul de la Hanoi, Pham Minh Chinh, revenirea în capitala României are și o semnificație personală.

-Bună ziua

-Să trăiți!

Pham Minh Chinh, premierul Vietnamului: „Am stat, am studiat, am lucrat, m-am maturizat în România, şi am amintiri de neuitat în România." Premierul Vietnamului a terminat Facultatea de Construcții Civile din București, în anii '80.

Acum, a venit să ceară ajutor pentru creșterea exporturilor. Știe că intrarea noastră în Spațiul Schengen înseamnă noi oportunități.

Marcel Ciolacu, prim-ministru: „Recent, țara noastră a fost admisă cu frontierele aeriene și maritime în Schengen. Asta înseamnă că portul Constanța poate deveni centru principal pentru exporturile vietnameze către Uniunea Europeană."

Între declarații, cei doi premieri s-au îmbrățișat și au vorbit în română.

Condus de Partidul Comunist, Vietnamul a dus în ultimii ani o politică energică de apropiere de Europa, ca parte a planului său de ascensiune între puterile asiatice.

La București, vietnamezii au adus 10.000 de doze de vaccin împotriva pestei porcine, iar premierul român a anunțat că-și dorește ca Institutul Cantacuzino să înceapă curând producția serului pe care acum îl importăm.

În ţară ajung produse diverse din Vietnam, de la textile până la componente electronice și telefoane mobile. Iar 2.100 de vietnamezi lucrează la noi. Pe de altă parte, România vrea să exporte către Vietnam produse farmaceutice fabricate la Iași, fructe, legume și carne de pui.

Acum, schimburile comerciale dintre România și Vietnam sunt destul de reduse, de ordinul a 150 de milioane de euro. Odată cu deschiderea portului Constanța pentru mărfurile vietnameze, ele ar putea atinge borna de un miliard de euro pe an. Vecinii noștri unguri, pe care vietnamezii i-au vizitat înainte de a ajunge la noi, au atins deja acest nivel.

De la Guvern, premierul vietnamez a mers și la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, președintele Klaus Iohannis a avut prima ieșire publică după mai bine de o lună.

Dată publicare: 22-01-2024 19:50