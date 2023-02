Motivul pentru care Ucraina lucrează pe ascuns pe Canalul Bâstroe. De ce este important pentru ei să adâncească acolo

Luni, la Ministerul Transporturilor am avut loc o discuție pe care ministrul Sorin Grindeanu a convocat-o cu responsabilii din acest domeniu.

Potrivit declarațiilor de până acum, premierul României susține că partea ucraineană a informat că urmează să facă aceste lucrări de îndepărtare a aluviunilor, dar nu și că intenționează să adâncească canalul în zona Bâstroe.

Adâncirea canalului Bâstroe este importantă pentru Ucraina pentru că, de la izbucnirea războiului, de un an de zile, pentru Ucraina, fluviul Dunăre a devenit canalul prin care trebuie să exporte cerealele. A făcut-o și până acum, dar a folosit brațul Sulina.

Atât Bâstroe, cât și Chilia sunt brațe ale Dunării pe care nu puteau circula nave de mare tonaj.

Prin aceste lucrări, despre care a sesizat pentru prima dată Ministerul Transporturilor, se adâncește canalul navigabil, iar pe acolo, susțin surse din interiorul Ministerului Transporturilor, încă de acum o lună circulă nave de mare tonaj.

Astfel, Ucraina și-ar putea exporta, fără ajutorul României, cerealele pentru întreaga Europă.

Ceea ce a alertat autoritățile de la București a fost un comunicat al Ministerului Infrastructurii de la Kiev, care a anunțat că - pentru prima dată de când Ucraina și-a obținut independența din 1991 - pe Canalul Bâstroe pot circula nave, pentru că adâncimea acestuia a crescut de la 3,9 metri la 6,5 metri.

First time in independence ???????? draft of ⛴ passing through the Bystroe Canal increased from 3,9 to 6,5 m. It’s great opportunity to Danube river capacity and & ports export turnover. We keep on developing Danube port cluster with our European partners. pic.twitter.com/1wZyMjIvQL