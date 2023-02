Scandalul Bâstroe. Ucraina prezintă oficial explicații României: ”Sunt doar lucrări de întreţinere a căii navigabile”

”În marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, am discutat cu colegul meu Dmytro Kuleba şi am solicitat clarificarea cât mai curând a poziţiei Ucrainei privind dragarea canalului Bîstroe, complementar demersurilor deja întreprinse de MAE român pe lângă partea ucraineană”, a scris Aurescu, sâmbătă seară, pe Twitter.

