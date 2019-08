Au renovat casa părintească, iar apoi au donat-o unei familii sărmane

Gest plin de generozitate făcut de patru fraţi din Iaşi. Au ales să doneze casa părintească pentru ca o familie sărmană și un tânăr crescut la casa de copii să aibă un acoperiş deasupra capului.

După ce au terminat de făcut actele, locuinţa bătrânească unde şi-au trăit copilăria a intrat în renovare, iar mai mulţi voluntari au dat o mână de ajutor.

În curtea casei bătrâneşti din comuna Popricani, muncitorii, vecini şi voluntarii lucrează de zor pentru a termina acoperişul şi a asigura rezistenţa pereţilor.

Reporter: „Merge treaba?”

Voluntar: „Merge, merge. Acum suntem la acoperiş. E cald, dar trebuie să terminăm treaba. Au nevoie copiii de casă.”

Casa veche are trei camere, anexe gospodăreşti dar şi grădină. La fel ca şi alte locuinţe construite prin proiectul Casa Share, aceasta va fi refăcută din temelii, pentru a fi un cămin decent pentru o mamă care îşi creşte singură copiii. Aşa a apărut ideea ca cei patru fraţi să doneze casa copilăriei lor.

Bogdan Ţânaşa, iniţiator proiect: „A apărut ideea din nevoie. Am vorbit cu fraţii mei să donăm casa părintească şi au fost de acord şi ei. Sunt foarte fericit pentru că părinţii ne privesc de sus şi chiar dacă ei nu mai sunt ei, fac lucruri bune prin noi. E a 24-a casă pe care o construim, dar o să rămână specială în suflet, pentru că aici în spate am crescut eu."

Într-o anexă recondiţionată va locui şi un tânăr care a crescut fără părinţi.

Tânăr: „Am fost la casa de copii nevoiaşi şi m-au ajutat pe mine. A făcut o mulţumire pentru mine şi pentru familia care vine. A fost mai greu înainte.”

Ideea inedită a atras şi mai mulţi voluntari. Unii au donat materiale de construcţii, mobilă, iar alţii au venit să dea o mână de ajutor.

Voluntar: „ Am venit să ajut cum pot, fără un target anume. Am primit instrucţiuni de dimineaţă: scos podele, geamuri şi raşchetat pereţii. Fiind în familie cumva, văd cât ajută şi am vrut să dau şi eu o mână de ajutor.”

Voluntar: „Sunt mulţi copii pe care nu îi ajută statul şi stau în canale şi dorm.”

Reporter: „Ce se întâmplă cu casele bătrâneşti din sate?”

Voluntar: „Se duc la vale..se dărâmă."

Cel mai mic voluntar are 14 ani. Alex a primit şansa de a fi ajutat la rândul lui şi acum s-a alăturat bucuros echipei de voluntari.

Alex, voluntar: „Eu vin în fiecare zi, că îmi place să ajut oamenii, că şi eu am fost ajutat la rândul meu. Ajut la scos parchetul, la şlefuit pereţii, scos tabla.”

Cei sărmani vor putea putea să îşi înceapă viaţa în noua gospodarie peste câteva luni. Până atunci, orice ajutor este binevenit pentru ca locuinţa să fie transformată cât mai repede într-un adevărat cămin.

