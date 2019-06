Suma uriașă strânsă de un băiețel pentru a le cumpăra câinilor polițiști veste antiglonț

Brandy Snakovsky, un băiețel în vârstă de 9 ani din Ohio, a reușit să strângă 80.000 de dolari din donații, pentru a le cumpăra câinilor polițiști veste antiglonț.

Într-o zi, când băiețelul se uita la televizor, el a observat că patrupedele nu aveau veste antiglonț. Astfel, el și-a întrebat părinții dacă pot cumpăra o vestă, pe care să o doneze unui câine polițist, însă mama sa i-a explicat că acestea costă în jur de 1.000 de dolari.

Deschideți galeria foto pentru a vedea mai multe imagini.

De aceea, cei doi au decis să pornească o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, scrie Fox News.

„Bună. Eu sunt Brady Snakovsky și am 8 ani. Sunt din Strongsville, Ohio, și sunt în clasa a treia. Îmi doresc să ajut polițiștii și pe însoțitorii acestora. Într-o zi, îmi doresc să devin și eu polițist. Am demarat această campanie cu scopul de a cumpăra măcar o vestă antiglonț. Cu ajutorul familiei mele, comunității și unei companii, am reușit să donez nu o vestă, ci patru. Aceste veste sunt foarte scumpe, costând fiecare 1.200 de dolari”, a precizat Brady.

Cu ajutorul mamei sale, Brady le-a scris chiar și politicienilor locali, pledând pentru protejarea câinilor polițiști.

„Brady își dorește ca toți câinii polițiști să fie protejați de veste. Cu ajutorul celor care au donat, își poate îndeplini visul”, se mai precizează pe pagina campaniei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!