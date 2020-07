Motivul pentru care fermierii români au început să cumpere gândaci minusculi. „Sunt foarte dulci”

Fermierii români moderni apelează la insectele prădătoare ca să salveze legumele de dăunători. Gândacii de acest fel sunt costisitori, deşi abia se văd cu ochiul liber, însă fac o treabă excelentă.

Legumele nu mai sunt stropite chimic cresc, mai mari, sunt mai frumoase, dar şi mai gustoase.

Cosmin este fermier în Dolj şi de puţin timp foloseşte gândaci prădători pentru a scăpa de dăunătorii care îi atacau culturile de ardei şi de vinete. A cumpărat în urmă cu o săptămână o cutie cu astfel de insecte aduse din Olanda şi vede deja rezultatele.

Cosmin Dragu, fermier: "Ne ajută foarte mult pentru că nu mai puteam să facem faţă dăunătorilor, trebuia să facem foarte multe tratamente chimice şi ne-au scutit atât de un om care trebuia să efectueze tratamentele chimice, cât şi de costurile cu tratamentele chimice."

Soluţia este aplicată cu succes şi de legumicultorii din Alba. Pentru o cultură de 1.000 de metri pătraţi în solar, investiţiile în insectele minuscule pot ajunge la 2.000 de lei.

Citește și VIDEO. Un ieșean care a închiriat un apartament prin agenție a găsit locuința plină de gândaci

Andrei Karsai, producător Leorinț: "E primul an când am pus prădătorii, pentru că nu am mai putut rezista. S-au sporit prea tare goangele ce atacau plantele. Îşi fac treaba destul de bine, nu mai sunt insecte care dăunează plantelor."

Paula Bardi, producător Leorinț: "Nu trebuie stropită planta şi îşi fac treaba mult mai bine ca şi restul produselor chimice. Sunt nişte gângănii foarte mici, că numai cu lupa le poţi vedea."

La rândul lor clienţii unui producător spun că se bucură de un gust mult mai dulce şi mai aromat al ardeilor.

Clientă: "Sunt foarte dulci, nu le stropeşte. Foloseşte nişte gângănii, nişte goange şi aşa nu le stropeşte."

Aceste insecte minuscule trăiesc în jur de cinci luni.