VIDEO. Un ieșean care a închiriat un apartament prin agenție a găsit locuința plină de gândaci

Un bărbat din Iași care a plătit sute de euro unei agenții ca să îi găsească un apartament a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a intrat în noua sa locuință, relatează BZI.ro.

După ce a semnat contractul, bărbatul s-a apucat să facă curățenie în apartament, însă imediat a observat că toate dulapurile erau pline de gândaci. Leonard Chirilă a renunțat imediat să se mai mute în apartamentul cu pricina și a cerut înapoi comisionul de 250 de euro pe care îl plătise agenției imobiliare, însă firma a refuzat să îi ramburseze suma.

„După ce am achitat, m-am întâlnit cu proprietarul, care mi-a dat cheile. Am început să fac curat și am găsit trei gândaci. Dar am continuat și mi-am dat seama că toată casa era plină de gândaci. Era foarte multă mizerie”, a povestit Leonard Chirilă.

Pe de altă parte, reprezentanții agențeia imobiliare susțin că i-au propus bărbatului să îi arate și alte apartamente și că nu este treaba lor să verifice starea în care se află apartamentele pe care le închiriază.

„Vrea banii înapoi, dar noi am tăiat o chitanță, am făcut o factură. El a semnat contractul de închiriere. I s-a transmis că nu este nicio problemă și îi arătăm alte apartamente. Avem în baza de date peste 100 de apartamente, era imposibil să nu găsească ceva. Sunt de acord cu clientul, dar nu este treaba noastră să ridicăm mobila proprietarului, să vedem dacă are gândaci”, a declarat directorul agenției, Ciprian Iovu, potrivit sursei citate.

Tânărul s-a adresat Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) Iași, în speranța că va recupera banii.