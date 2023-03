Momentul în care Ana Morodan se afla în mașină, înainte să fie dată jos de polițiști. Va fi cercetată sub control judiciar

Cea care se recomandă ''contesa digitală'' a refuzat să fie testată ori să i se recolteze probe biologice. Câteva ore mai târziu, a fost prinsă iar la volan, de această dată, fără permis. La a doua oprire, poliţiştii au descoperit că are alcool şi droguri în sânge.

„Am condus fără carnet. Nu am consumat nicio substanță, doar am condus fără carnet. Am luat pastile de somn că sunt insomniacă. N-am primit semnale de la polițiști. Sunt foarte ok. Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii”, a spus Ana Morodan când a fost adusă la poliție.

Toată povestea a început undeva între ambasada Chinei și Piața Charles de Gaulle, unde Ana Morodan ar fi lovit cu mașina un alt autoturism. Un șofer aflat în trafic a văzut ce s-a întâmplat și le-a spus polițiștilor care se aflau în rond. Aceștia i-au făcut semn să oprească, însă șoferița nu s-a conformat și l-a lovit în spate chiar pe șoferul care a raportat primul incident. Apoi a încercat să dea înapoi lovind și mașina care circula în spatele ei. A fost momentul în care polițiștii au dat-o jos din mașină și i-au luat permisul și cheia autoturismului.

Pentru că a refuzat să sufle în etilotest şi nu a fost de acord nici cu testarea antidrog, Morodan a fost dusă la medicină legală.

Șase ore mai târziu, un alt echipaj de poliţie a oprit-o din nou în trafic pe Bulevardul Primăverii. Pentru că avea deja permisul suspendat, Anei Morodan i s-a făcut încă un dosar penal.

Ana Morodan a fost dusă iar la INML, după care poliţiştii au decis să o rețină pentru 24 de ore. După o noapte petrecută în arest, procurorii au considerat ca Morodon poate fi cercetată sub control judiciar.

Luna trecută, Ana Morodan a fost implicată într-o altă tamponare, iar atunci a recunoscut că nu se pricepe la şofat. În aceeași perioadă a fost amendată și pentru parcare neregulamentară.

Ana Morodan s-a născut la Arad, este absolventă a Facultăţii de Drept, iar de 14 ani locuieşte în Capitală. Și-a creat un brand personal şi s-a autointitulat contesă. A devenit cunoscut datorită modului deschis în care comunică pe orice temă, dar și a ținutelor uneori extravagante pe care le afișează. În timp a ajuns să fie urmărită în mediul online de sute de mii de oameni. A devenit antreprenor, a ţinut cursuri şi a participat la diverse emsiuni de televiziune.

