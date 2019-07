Momente de coșmar în Iași, după ce o adolescentă a dispărut. Ce au descoperit părinții

Două dispariții au fost anunțate la 112. Este vorba despre două feţe de 14, respectiv 15 ani din județul Iași.

Cele două adolescente, din comune diferite, au plecat de acasă și nu s-au mai întors. Așa că părinții au cerut ajutorul poliției.

Marți seară, după 24 de ore de groază, una dintre ele a fost găsită. Însă despre a doua nu se știe deocamdată nimic.

Părinţii Alexandrei Ioviță trăiesc momente de coşmar. Adolescenta în vârstă de 15 ani din comună Holboca a plecat de acasă luni după-amiaza, iar tatăl, speriat ca fata nu se mai întoarce, a cerut ajutor poliţiştilor.

Mihaela Ioviță, mama fetei: "În ultimul timp era puţin mai agitată, vorbea mai dur. I-am spus Alexandra, ce e cu comportamentul ăsta, hai să vorbim, ca şi prietena. Punea mâinile la urechi şi lăsaţi-mă în pace."

Neculai Ioviță, tatăl fetei: "Văzând comportamentul mai ciudat în ultima perioadă, am vorbit cu ea şi am întrebat-o cu cine se întâlneşte în oraș şi vreau să cunosc şi eu prietenii respectivi. Când am văzut că nu vine din oraş am sunat la 112."

Adolescenta are 1,65 înălţime, 43 de kilograme, păr lung, brunet şi ochi căprui. Când a fost văzută ultima oară purta tricou, blugi şi adidaşi negri.

Ioana Bîlea, purtător de cuvânt IPJ Iaşi: "Am fost sesizaţi de un bărbat de 60 de ani din comună Holboca ca fiica sa de 15 ani a plecat de la domiciliu şi nu a revenit. Poliţiştii efectuează evaluări pentru depistarea minorei."

Cei care pot oferi informaţii despre ea sunt rugaţi să sune la 112 ori să meargă la cea mai apropiată secţie de poliţie.

Prin clipe de groază au trecut şi alţi părinţi din judeţul Iaşi. Faţa lor, în vârstă de 14 ani, a fost de negăsit pretz de 24 de ore. Mama a trimis-o luni seara la cumpărături într-o localitate din apropiere şi nu s-a mai întors. Aşa că femeia a alertat autorităţile.

Mama fetei: "Am văzut că nu vine, s-a întunecat, a venit concubinul de la muncă şi m-a văzut speriată şi a zis să sunăm. A văzut-o o rudă că era cu o maşină, doi tipi uşile deschise, o ţineau de mână şi vorbeau poate a văzut că am fost prea dură cu dânsa, prea severă o certam câteodată."

Adolescenta a fost găsită aseară în comună în care locuieşte. Potrivit poliţiştilor, în timp ce era căutată, fata era la un tânăr de 28 de ani pe care îl cunoste şi cu care ar fi întreţinut, de bunăvoie, relaţii intime. Anchetatorii au deschis în acest caz un dosar penal pentru act sexual cu un minor.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!