Modul inedit prin care un ultramaratonist român și-a cerut iubita de soție. Răspunsul femeii

Un ultramaratonist român, Nicolae Buceanu, şi-a cerut iubita în căsătorie chiar pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiţilor, la Atena, unde participă la o cursă de mare anduranţă, de 5.000 de kilometri.

El a apărut pe pista de atletism cu un buchet de flori si un inel de logodnă şi i-a cerut mâna viitoarei soţii în genunchi, deşi i-a fost greu să se aşeze după 3.000 de kilometri parcurşi. Răspunsul viitoarei soţii, impresionată de gestul sportivului până la lacrimi, a fost în primă fază şocant şi hilar în acelaşi timp, spunându-i în glumă lui Nicu Buceanu: "Dacă termini cursa!"

"SHE SAID YES Multumesc din suflet pentru tot!Te iubesc!Esti minunata!Nimeni nu poate modela mai bine sufletul unui barbat,decat femeia de langa el. Multumesc, Florentina Marin!”, a scris ultramaratonistul pe pagina sa de Facebook.

Alergătorul de anduranţă Nicolae Buceanu participă în aceste zile la Atena la una dintre cele mai dificile curse din lume prin lungimea sa de 5.000 de kilometri. După 693 de ore, 19 minute şi 17 secunde, adică 28 de zile şi 21 de ore, alergate, Nicolae Buceanu a ajuns vineri la borna de 3.000 de kilotmetri, transmite News.ro.

“Atena-Ultra- Fest Întodeauna un lucru pare imposibil,pana când este făcut. Singurul mod de a-ţi defini limitele este sa le depăşeşti. Diferenta dintre o realizare şi un vis este doar termenul limita. Mulţumesc pentru suportul acordat!”, a mai scris sportivul pe pagina sa de Facebook.

