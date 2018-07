Mircea Negulescu și Lucian Onea au fost plasați sub control judiciar. Primele reacții

Inquam Photos/ Octav Ganea

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost audiați vineri la sediul Parchetului General în dosarul în care sunt anchetaţi pentru inducere în eroare a organelor judiciare.

Ulterior, aceștia au anunțat că au fost plasați sub control judiciar și că vor contesta măsura.

"S-a luat măsura controlului judiciar, cu anumite interdicţii. Eu sunt foarte optimist. O să contest această măsură, pentru că este nelegal luată", a spus Onea la ieşire din sediul Parchetului General, conform Agerpres.

"Am control judiciar. Mă apăr în faţa organelor de urmărire penală. Mă consider nevinovat. Am dreptul la prezumţia de nevinovăţie. Până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, sunt nevinovat", a spus și Negulescu la ieşire din sediul Parchetului.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului instanţei supreme, procurorii au reţinut că, în anul 2015, Lucian Onea, la acea dată procuror-şef în cadrul DNA Ploieşti, “a participat la constrângerea unui martor (ameninţându-l în mod direct că o va inculpa pe sora acestuia într-o cauză penală) să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept mită electorală. Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti”.

Instanţa mai preciza că Onea a recurs la aceste lucruri cu toate că ştia că “probele sunt ticluite în mod mincinos de martor, procurorul Onea Lucian a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor, prezentând instanţei drept probe, documentele ticluite”.

În 24 mai, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti sunt urmăriţi penal, fiind suspectaţi că în perioada aprilie - mai 2015 ar fi constrâns o persoană să întocmească în fals o sesizare şi documente care să susţină cele reclamate în conţinutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate DNA Ploieşti şi folosite drept probe în două dosare.

În data de 22 mai, Lucian Onea a demisionat de la conducerea DNA Ploieşti.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer