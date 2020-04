Ministrul Sănătății: ”Încă nu am urcat acea pantă, mai avem două săptămâni. Vom mai avea decese”

Ministrul Sănătății, Neu Tătaru, a declarat sâmbătă că ”încă nu am urcat acea pantă” și vom mai avea număr de cazuri în creștere timp de cel puțin două săptămâni. ”Vom mai avea și decese”, a precizat Tătaru.

Nelu Tătaru a vorbit despre starea spitalului de la Vaslui pe care l-a vizitat și s-a referit și la ceea ce înseamnă pandemia de coronavirus pe termen scurt pentru România.

”Încă nu am urcat acea pantă, mai avem vreo două săptămâni, sperăm să avem o creștere progresivă, nu exponențială. Vom avea și decese, în rândul celor pe care în aceste momente îi vedeți pe Terapie Intensivă, cu anumite morbidități. Trebuie să mai avem răbdare, chiar dacă este la limită. Să rămânem în izolare. Trebuie să înțelegem că un Paște făcut singuri anul acesta pregătește un Paște petrecut împreună în anii ce urmează”, a declarat ministrul Sănătății.

”Aceste Sfinte Sărbători de Paște sunt altfel decât le-am avut până acum, sunt sărbători în izolare, în care ne pregătim viitorul”, a mai spus Nelu Tătaru.

Foloseau echipamente de pe timpul Ebola

Referindu-se la spitalul vasluian, ministrul spune că a făcut o ”evaluare la UPU, la corpul de triaj epidemiologic. Am vrut să văd prezentarea pacienților, echiparea personalului, dotarea, am evaluat starea de spirit, încrederea personalului medical și am vrut să văd care este atmosfera în niște sărbători care anul acesta sunt altfel”.

Potrivit ministrului, în spital ”sunt echipamente, acum 3-4 săptămâni foloseam echipamente de protecție rămase de pe timpul Ebola”.

”Momentul Suceava a schimbat o optică”

”Fac un apel la manageri să învețe ceva de pe urma acestei pandemii, să nu mai fie prinși nepregătiți”, a completat Tătaru, care a adăugat că ”avem suficiente echipamente acum pentru următoarele 2-3 săptămâni și vor mai veni”.

”Testarea se face la tot personalul medical, se repetă și ne aflăm aproape de maximul capacității de testării”, a mai spus Nelu Tătaru, conform căruia ”realitatea este alta pe teren. Momentul Suceava a schimbat o optică. A intervenit încrederea și poate un pic de relaxare. Recomandarea mea e să nu ne relaxăm. Să schimbăm teama cu încrederea”.