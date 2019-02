Ministrul Sănătății, despre noul medic fals depistat în București: ”Dădea consultații”

Pro TV

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, că Direcţia de Sănătate Publică a făcut verificări în cazul falsului medic reţinut pentru înşelăciune, iar pe numele acestuia există mai multe plângeri.

"Aşa este, a fost reţinut, el a fost verificat şi de către Direcţia de Sănătate Publică, s-au făcut plângeri, mai exista o plângere pe numele lui încă din ianuarie, am înţeles, dar noi am verificat cabinetul, am sesizat ITM-ul. Dădea consultaţii care nu aveau nicio legătură cu practica medicală", a spus Pintea, la finalul şedinţei de evaluare a activităţii structurilor Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2018, relatează Agerpres.

Ea a precizat că unitatea unde bărbatul îşi desfăşura activitatea nu era autorizată, însă avea şi angajaţi, de aceea a fost sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Întrebată cum ar putea fi depistaţi "medicii şarlatani" înainte ca activitatea acestora să aibă consecinţe, Pintea a afirmat că "se bazează pe conştiinţa civică a fiecăruia".

Poliţia Capitalei a informat miercuri că a reţinut un bărbat asupra căruia s-au găsit mai multe ştampile medicale, dar care nu figurează ca medic în evidenţele statului, după ce o femeie l-a reclamat că i-a eliberat un document pretins medical.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, poliţiştii l-au reţinut marţi pe bărbatul în vârstă de 26 de ani, pe care îl suspectează de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, înşelăciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale şi folosire a instrumentelor false.

În ianuarie, poliţiştii Secţiei 11 au fost sesizaţi de o femeie de 34 de ani că în 17 decembrie 2018 a plătit o sumă de bani unei societăţi comerciale cu profil medical din Sectorul 3 al Capitalei pentru efectuarea unui examen de specialitate, iar reprezentantul firmei i-a eliberat un buletin de analiză, fără a o supune vreunui control sau a o conecta la vreun aparat. Apoi, arată poliţiştii, un medic specialist din cadrul unui spital i-a adus la cunoştinţă că buletinul de analize respectiv nu reprezintă un examen imagistic.

Probele colectate de anchetatori arată că într-un imobil din Sectorul 3 au fost amenajate mai multe spaţii folosite ca puncte de lucru de către mai multe societăţi. Astfel, cabinetul indicat de femeie a fost închiriat unei societăţi comerciale, reprezentată de un bărbat, în vârstă de 26 de ani.

Când a fost prins de Poliţie, asupra bărbatului au fost găsite mai multe ştampile, cu inscripţii aferente mai multor specializări medicale.

Ofiţerii au identificat şi ridicat mai multe documente, diplome şi certificate, ce urmează a fi expertizate, având în vedere existenţa unei suspiciuni rezonabile că acestea sunt false.

Numele bărbatului a fost verificat la instituţii cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi a rezultat că în evidenţele acestora nu există vreun medic cu datele de identificare ale celui în cauză, precizează sursa citată.

