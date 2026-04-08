Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Economiei, Irineu Darău, pe Facebook. „Vom elimina intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea", a precizat oficialul, adăugând că lucrătorii străini vor fi protejați prin obligații clare de informare privind locul de muncă, salariul și condițiile.

Ministrul a avizat un proiect de Ordonanță de Urgență, elaborat împreună cu Ministerul Muncii și MAE, care introduce platforma WorkinRomania.gov.ro pentru gestionarea tuturor procedurilor. „Statul va ști exact cine vine, unde lucrează și în ce condiții", a explicat Darău, menționând că urmărește acest subiect încă din primul mandat de senator.

Un element cheie, adaugă demnitarul: păstrarea în țară a străinilor care au studiat în România, fără „drumuri inutile și birocrație".

„România are nevoie de forță de muncă, dar nu cu un sistem opac și vulnerabil la abuzuri. Guvernul va schimba asta!", a promis ministrul.