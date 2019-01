Ministrul Bădălău spune că trenează ancheta privind spargerea locuinţei sale

Pro TV

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat că au trecut mai mult de două luni de când i-a fost spartă casa de hoţi şi are încredere în continuare în organele statului, dar i se pare că lucrurile trenează şi familia sa este traumatizată.

"Au trecut mai mult de două luni de când mi-a fost spartă locuinţa. Eu am avut încredere şi încerc să am încredere în continuare în organele statului, dar tot mi se pare că lucrurile trenează sau probabil e o cercetare mult mai grea, probabil hoţii sunt mai deştepţi ca poliţiştii. Eu mi-am asumat şi mi-am recunoscut greşeala de a nu bate uşile în cuie, de a nu mă lega cu lanţuri, nu ştiu cum să mai spun. Eu ştiu că sunt vreo şapte spargeri în care nimeni nu a fost nici măcar bănuit, nu ştiu cum să spun, dar mă abţin pentru că e o acţiune în cercetare, un an, doi, trei cât e în cercetare e greu de spus. Am auzit şi povestea că eu mi-aş fi înscenat situaţia, lucru care mă deranjează. Eu nu cred că am ajuns în stadiul să am paranoia să-mi fur pistolul, ceasul şi verigheta singur şi să fiu atât de masochist să pierd dreptul de armă", a declarat Niculae Bădălău.

Politicianul PSD a adăugat că din discuţiile pe care le are cu primarii din judeţ a reieşit faptul că şi aceştia sunt nemulţumiţi cu privire la siguranţa cetăţeanului.

"În discuţiile avute cu primarii, am înţeles că aceştia sunt extrem de nemulţumiţi faţă de siguranţa cetăţeanului (...) am încheiat cu miliţia şi nu cred că am dat de alţi miliţieni, cred că ei trebuie să-şi facă serviciile pentru ceea ce sunt plătiţi, pentru siguranţa cetăţeanului, să coopereze cu partea administrativă să vadă ce nevoi sunt, nu am văzut niciun plan de cooperare cu niciun primar nici măcar cu primarul municipiului, ei asta trebuie să facă. Ei au impresia că sunt undeva nişte paznici şi că ne păzesc pe noi să nu încălcăm legea, şi fac venituri din radare ascunse. Ei trebuie să vină lângă cetăţean şi să vadă nevoile comunităţii, să vadă care sunt problemele comunităţii, nu să ne privească pe noi de sus şi să spună: 'noi cercetăm'", a arătat Niculae Bădălău.

În final, liderul PSD Giurgiu a spus că situaţia a fost traumatizantă pentru familie pentru că toţi erau în casă la momentul în care hoţii au intrat în locuinţă şi chiar şi acum la mai mult de două luni de la incident fiica lui "are o teamă de a rămâne singură acasă, deşi nu e chiar aşa de mică".

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer