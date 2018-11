Niculae Bădălău, audiat la DNA. ”Am fost ca orice cetăţean normal”

Agerpres

Senatorul PSD Niculae Bădălău a fost audiat, marţi, la Direcţia Naţională Anticorupţie, el spunând că a "dat curs invitaţiei", ca "orice cetăţean normal", fără a preciza în ce dosar a dat declaraţii.

Întrebat, la ieşirea din sediul DNA, dacă a fost audiat în legătură cu dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu, Bădălău a spus: "Nu, nu, mai aveţi o încercare", scrie news.ro.

De asemenea, întrebat dacă audierea a avut legătură cu Liviu Dragnea, cu dosarul TelDrum, el a spus: "Nu ştiu, nu, nu".

"Dar am fost ca orice cetăţean normal, am dat curs invitaţiei, am declarat ceea ce ştiam şi...", a afirmat Bădălău.

El a spus că nu a mai fost chemat până acum să dea declaraţii în acest dosar.

"Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută, dar asta e", a mai spus el.

