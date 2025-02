Ministrul Agriculturii: „Oamenii au mers la cumpărături, nu a fost nici un boicot pe 10 februarie”

"Retailul din România, ieri, a fost acelaşi ca şi acum o săptămână. Deci, nu a fost niciun boicot, oamenii au mers la cumpărături. Mai mult de atât, vreau să vă spun că a fost un procent mai mare, cuprins între 10% şi 20%, ieri, la retailul din România, unde românii au cumpărat produse româneşti", a precizat ministrul, întrebat dacă are date despre situaţia din retail, după ziua de luni, 11 februarie, când românii au fost invitaţi să boicoteze hypermarketurile şi supermarketurile.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut marţi o întâlnire de lucru, la sediul MADR, cu ministrul Mediului, Mircea Fechet, şi cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja pentru a discuta despre flexibilizarea procedurilor privind obţinerea de autorizaţii/avize/acorduri eliberate de cele două instituţii centrale şi de la structurile din teritoriu, precum şi despre identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătăţite în contextul campaniei de irigaţii din 2025.

În context, el a precizat că, în perioada octombrie - decembrie 2024, au căzut cele mai mari cantităţi de precipitaţii din ultimii 10 ani, iar în momentul de faţă lucrurile sunt în regulă, însă nu se ştie ce se va întâmpla peste două luni.

"În momentul de faţă nu poţi să ai datele exacte, ceea ce se va întâmpla în lunile iunie şi iulie, dar ce vreau să vă spun este faptul că din luna octombrie până în luna decembrie au fost cele mai mari cantităţi de precipitaţii în ultimii zece ani. Au fost cantităţi căzute de la 200 l/mp până la 300/mp. În momentul de faţă toate lucrurile sunt în regulă. Nu ştim ce se va întâmpla peste două luni, de aceea i-am rugat pe colegii mei să urgentăm aceste proiecte de investiţii în sistemul de irigaţii, acolo unde se poate iriga. Ştim foarte bine că România are aproape 9 milioane de hectare teren arabil, iar maximumul care se poate iriga este de 3 milioane de hectare. Mai mult nu se poate iriga, pentru că nu avem sursă de apă. Cred că rolul fundamental pentru a proteja zonele cu cea mai mare deşertificare îl au sistemul de irigaţii şi bineînţeles perdelele forestiere (...) Prin Programul Naţional Strategic am prins valori de aproape 100 de milioane de euro pentru realizarea de perdele forestiere", a spus Barbu.

Acesta a făcut referire la programul prin care peste 1.750 de tineri fermieri au primit finanţare pentru a construi sere şi solarii.

"În România, mai ales în bazinul legumicol, sunt foarte mulţi fermieri care au aceste puţuri din pânza freatică. Noi am avut un program foarte ambiţios, unde am instalat peste 1.750 de tineri cu investiţii în realizarea de sere şi solarii. Bineînţeles, cheltuiala este eligibilă şi pentru ca aceste puţuri să fie realizate din fonduri europene, un sprijin direct de 70.000 euro pe fiecare tânăr instalat. Am discutat şi pe partea aia de irigat din pânza freatică în sistemul vegetal din România, dar să ştiţi că să ridici cu echipamentul, şi vorbim aici de pivoţi, de instalaţii liniare în România în sistem irigat de pânza freatică, nu este rentabil. În primul rând, temperatura apei care este scoasă de pânza freatică şi dusă direct pe plantă la 40 grade poate afecta grav culturile din România. Se pot face şi instalaţii de irigat din subteran pentru vegetal, dar cu altă infrastructură de irigaţii subterane", a subliniat ministrul de resort.

