Ministerul Sănătății: Până în toamnă, vom avea 20.000 de cazuri de coronavirus

Preşedintele Comisiei pentru managementul clinic şi epidemiologic al COVID-19, Adriana Pistol, a afirmat că până în toamnă în România s-ar putea înregistra 20.000 de cazuri de îmbolnăviri.

”Până în toamnă, da, o să avem 20.000 de cazuri”, a spus șefa comisiei din cadrul Ministerului Sănătății.

Adriana Pistol a mai precizat că în ultimele zile s-a înregistrat o diminuare a ratei de pozitivitate a testelor COVID-19, dar a estimat că în cursul săptămânii viitoare această rată ar putea creşte.

”De la un număr aproximativ de 700 - 800 de teste care au fost realizate, iniţial, zilnic, am ajuns să avem zile în care am avut peste 10.000 de teste pe zi. Sigur că numai o parte dintre ele au fost pozitive. Rata de pozitivitate a fluctuat. Iniţial a fost mai crescută. Nu am depăşit niciodată 10% din numărul de teste realizate, ca rată de pozitivitate. Acum, această rată de pozitivitate este şi mai mică. Ieri am avut aproximativ 3.000 de teste şi doar aproximativ 160 de cazuri. Sperăm ca acest lucru să se petreacă şi în continuare, deşi trebuie să recunosc, eu, ca medic epidemiolog, am oareşicare îndoieli. Mă aştept la o creştere mai consistentă a numărului de cazuri în următoarele zile. Aş putea spune, mai exact, în cursul săptămânii viitoare”, a arătat Adriana Pistol.