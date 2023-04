Metodele folosite de români pentru a economisi bani la cumpărături. Cum evităm risipa alimentară de Paște

Mulți aleg la cumpărături cardurile de fidelitate, prin intermediul cărora beneficiază de reduceri și oferte. Alții își fac liste care îi ajută să cumpere doar ce au nevoie cu adevărat.

Cardurile de fidelitate au devenit o modă în toată lumea și sunt o soluție bună pentru cei care vor să cumpere mai ieftin.

Oamenii au început să jongleze cu ele și își aleg magazinele în funcție de oferte și de reducerile pe care le au datorită cardurilor.

Client: „Am la toate - la farmacii, la magazinele mari care există. Sunt utile la unele magazine. Sunt întrebat dacă am card, dacă nu, îl dau eu direct".

Client: „Majoritatea magazinelor au și reducere 10-15%. Mai scade puțin din prețul final".

Client: „Sunt bune reducerile pentru că noi, elevii, nu avem tot timpul bani să mancăm și atunci un discount de 2-3 lei e binevenit”.

Foarte mulți comercianți oferă carduri de fidelitate. Își reduc astfel costurile pentru atragerea clienților noi și îi conving să le treacă pragul cât mai des.

Loredana Samoilă, PR manager supermarket: „Clienții sunt foarte receptivi la acest tip de reduceri pentru că pot vedea direct la casă, pe bon, cât au economisit în urma vizitei la magazin".

Pe lângă aceste carduri de fidelitate, mulți clienți vin la cumpărături cu o listă scrisă de acasă, care îi ajută să fie organizați și să salveze timp și bani.

Client: „Numai ce e necesar. Sunt mai multe de luat, dar ce e necesar, urgență cum ar veni".

Client: „Ne facem lista să vedem ce luăm și mai luăm și pe deasupra dacă vedem ceva mai ieftin".

Lista poate conține produse pentru întreaga săptămână. Mesele pot fi organizate pe zile, astfel încât să fie redusă și risipa alimentară.

Cristina Andrei, food bloger: „Ne ajută foarte mult împărțirea pe categorii. Putem merge pe carne, brânzeturi, lactate, legume și când ajungem acasă vom știi exact cum le împărțim în funcție de ce preparate gătim. Dacă avem familie și copii e ok să o împărțim pe categorii și în funcție de ce nevoi are copilul și de ce are de cumpărat mama pentru familie. Eu zic că undeva de la 100 de lei în sus putem economisi, că noi tot timpul avem tendința să facem cumpărături din impuls".

O listă de cumpărături poate fi de ajutor și în această perioada, în care oamenii își fac meniul pentru Paște.

