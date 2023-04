O femeie a încercat să smulgă un copil de 2 ani din brațele tatălui său, în timp ce se aflau la cumpărături

Cazul șocant a avut loc într-un centru comercial din Cornwall. Bărbatul susține că la scurt timp după ce a intrat în supermarket, o femeie s-a apropiat de cei doi și i-a spus copilului: „Bună, băiat frumos!”. Bărbatul a mărturisit că a zâmbit și a salutat-o, însă apoi i s-a părut bizar că femeia se afla și în următorul magazin în care a intrat, dar nu s-a alarmat din această cauză.

„Am observat-o aproape în spatele meu în timp ce mă plimbam prin magazin și am început să mă simt ciudat”, a declarat tatăl, potrivit Mirror.

Ulterior, acesta a povestit că a intrat împreună cu fiul său Dexter în alt magazin și a sesizat că femeia era așezată pe scaunele din spatele lor. Aceasta își întindea mâinile către copil, ba chiar l-a întrebat pe Jon dacă îl poate ține pe micuț. Acesta a refuzat-o politicos și a intrat în alt magazin, acolo unde lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată.

Femeia, care ar avea peste 50 de ani, a încercat să-i smulgă bebelușul din brațe, acesta reușind să scape de ea după ce a împins-o. Bărbatul a mărturisit că se simte profund dezamăgit de faptul că nimeni nu a intervenit să-l ajute, cu toate că i-a rugat disperat pe cei din jur să sune la poliție.

„M-am îndreptat spre partea din spate a magazinului. Când am ajuns acolo și m-am întors să verific, ea era drept în fața mea și spunea „lasă-mă să-l țin în brațe. Nu vreau să te rănesc”. Apoi a început să țipe „acesta este copilul meu, el mi-a luat copilul”. Am început să strig după ajutor, dar nimeni nu a făcut nimic. Această doamnă a venit la mine de trei ori și a trebuit să o alung. Am spus personalului să o ia pe această femeie de lângă mine, ea încerca să-mi ia fiul, dar nimeni nu a făcut nimic să o scoată sau să ne ducă pe mine și pe fiul meu în siguranță în spatele magazinului. I-am rugat să sune poliția, dar au spus că nu pot și că va trebui să o fac eu”, a povestit tatăl.

În timp ce încerca să o țină pe femeie la distanță, strângându-l la piept pe fiul său, bărbatul a reușit să pună mâna pe telefon și să sune la poliție. Oamenii legii au ajuns la fața locului și au urmărit camerele de supraveghere pentru a vedea concret ce s-a întâmplat.

Bărbatul a povestit apoi pe rețelele sociale momentele de groază prin care a trecut, și alți părinți au spus că au fost urmăriți de o femeie, potrivit descrierii făcute de bărbat.

O mamă a povestit că se afla la cumpărături cu fiica ei de doi ani, în momentul în care o femeie a vrut să o răpească pe cea mică. S-a ascuns de ea și apoi a găsit un agent de pază care a escortat-o pe femeie afară din magazin.

