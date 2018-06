Metoda Accidentul încă face victime: ”M-am panicat. Au intrat în casă şi le-am dat aurul”

Poliţiştii din Bacău au reuşit să identifice doi bărbaţi care în urmă cu o lună au înşelat două femei din Bacău cu 16.000 de lei prin metoda "accidentul".

Suspecţii sunt din Constanța, iar unul dintre ei a ajuns între timp în penitenciar la Cluj pentru fapte similare.

Femeile, cu vârste de 73 şi respectiv 69 de ani, au fost sunate de cei doi către miezul nopţii. Indivizii le-au spus că fiicele lor au avut accidente rutiere şi că ei telefonează din partea asiguratorului. Apoi le-au speriat că fiicele lor vor ajunge la închisoare, dacă nu vor plăti banii.

Victimele nu au ştiut cum să dea mai repede tot ce au mai de valoare. Numai la femeia în vârstă de 69 de ani paguba se apropie de 10.000 de lei, în bijuterii şi bani.

Aceasta a fost atât de terorizată încât, după convorbirea telefonică, a acceptat că indivizii să vină la ea la uşa spre miezul nopţii şi s-a dus împreună cu ei să scoată suma de la bancomat.

A bănuit înşelăciunea la un moment dat, numai că s-a temut să nu fie agresata.A sunat la poliţie numai după ce escrocii au plecat.

După ce a primit telefon de la indivizi, femeia de 69 de ani n-a verificat povestea lor, deşi fiica sa locuieşte la câteva sute de metri distanţă de locuinţa sa.

Păgubita: "Mi-au zis că fiica mea a avut un accident şi că trebuie să îi dau suma de 150 de milioane ca să o salvez. Le-am spus că nu am, dar am aur de 70-80 milioane, plus 20 milioane pe care le-am scos de pe card. M-am speriat şi m-am panicat. Au intrat în casă şi le-am dat aurul după care am mers cu ei la bancomat şi am scos banii."

Şi cea de a doua victimă, o femeie de 70 de ani, a pierdut la fel peste 5000 de lei.

Reporter: Cum vă explicaţi că încă mai găsesc victime?

Vecin: Oamenii în vârstă au copii plecaţi afară şi le e frică că se întâmplă accidente şi cum să nu facă ceva pentru copilul lui?

Cei doi indivizi au 29 de ani. Decamdată, poliţiştii nu au recuperat niciun ban de la ei, din paguba de 16.000 de lei.

Cătălina Creţu - IJP Bacău: "Faţă de unul dintre bănuiţi s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore şi urmează a fi predat parchetului cu propuneri legale. Recomandăm cetăţenilor să nu dea curs instrucţiunilor primite telefonic de la persoane care pretind calităţi oficiale."

Poliţiştii spun că e posibil ca escrocii să fi făcut şi alte victime, pe lângă cele două femei.

