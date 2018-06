Mesajul transmis de jurnalistul german, după ce a fost ridicat de jandarmi. ”Oamenii sunt batuti”

Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Jurnalistul german Paul Arne Wagner, aflat printre protestatarii ridicaţi de jandarmi, miercuri seară, în timpul manifestaţiei din Piaţa Victoriei, a scris pe Facebook că se aștepta la scuze din partea Jandarmeriei.

Paul Arne Wagner a precizat într-un mesaj publicat pe Facebook că s-ar fi așteptat și la câteva demisii în urma comportamentului Jandarmeriei și a acuzat instituția că a dat ”declaratii mincinoase de tipul Radio Erevant”.

Postarea integrală a jurnalistului

”Ne-am fi asteptat astazi la scuze de la Jandarmeria Romana pentru comportamentul de ieri la Guvern, la cateva demisii ale sefilor acestei institutii. Dar nici vorba de asa ceva. In schimb, Jandarmeria a iesit cu declaratii mincinoase de tipul Radio Erevant.

”Purtarea, la vedere, a unui badge inscripţionat ‘PRESS’ nu reprezintă un act oficial”, a spus Jandarmeria referindu-se la mine, adaugand calomnios ca am "sustinut" ca sunt jurnalist.

Legitimatia mea de presa, pe care o purtam la vedere, urmeaza formatul international, a fost acceptata de toate institutiile nationale, europene si internationale unde am lucrat pana acum.

Daca Jandarmeria Romana se considera o institutie potrivita sa decida cum trebuie sa arate legitimatiile de presa, ar trebui sa comunice public.

Ar trebui sa putam banderole? Sepcute cu cozoroc la spate? Sau simplu sa ne punem girofar in crestet?

Ca eu aveam in momentul in care m-au ridicat din senin legitimatie, rucsac mare cu echipament, o camera la gat nu am fost suficient de vizibil pentru Jandarmii care m-au ridicat de la spate, pe trecerea de pietoni, din multime.

In plus, costumul de interventie al fortelor speciale ale jandarmeriei, costumul acesta de luptator cu platose, fara nici o inscriptie la vedere, nu reprezinta nici el un "act ofical". Nu au nici un insemn, iar noi nu avem cum sa ne dam seama ca cine sare pe noi este un angajat al statului, si care anume, sau un hot.

"Cel in cauza a fortat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni", a mai spus Jandarmeria Romana despre mine. M-am uitat in dictionarul de limba romana, ca poate am inteles gresit: Dispozitiv inseamna "dispunerea pe teren a trupelor în vederea unei acțiuni de luptă". Mie nu mi se pare alegerea potrivita a cuvintelor cand incerci sa te adresezi cetatenilor. Eu nu am fortat pe nimeni, singurul om fortat in situatia respectiva am fost eu. Si totusi, e clar ca un singur om nu poate forta nici dispozitive si nici formatiuni de lupta.

In incheierea comunicatului despre mine, Jandarmeria adauga: "orice persoană care participă la acest gen de evenimente publice trebuie să aibă un comportament adecvat şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine care se află în stradă pentru liniştea şi siguranţa tuturor cetăţenilor". Eu nu am primit nici o indicatie de la fortele de ordine - care nu pot, sau nu stiu sa comuncie. Si singurii din povestea aceasta care nu au avut un comportament adecvat, si care au pus in pericol siguranta cetatenilor, au fost jandarmii.

Si mai spun ca declaratia aceasta indrazneste sa vina dupa ce s-au difuzat suficiente imagini cu momentul respectiv. Jandarmeria Romana vine si comunica public ca noaptea e zi, ca albul e negru.

Noi cu echipa Passport Productions documentam de mai bine de un an protestele, pentru un film documentar de lung metraj, si in consecinta am vazut si documentat multe abuzuri ale Jandarmeriei.

Mie mi-e deja rusine ca atunci cand se vorbeste despre abuzurile de ieri se vorbeste atat de mult despre mine, cand ceea ce conteaza e ca ce mi s-a intamplat mie se intampla de atata timp la proteste (e adevarat ca dimensiunea lor a crescut, ca si numarul celor ridicati). Ceea ce e cu adevarat important este ca ce mi s-a intamplat mie se intampla atat de multor cetateni romani care incearca sa foloseasca dreptul la libera exprimare si protest. Si mult mai rau, oamenii sunt batuti. Chiar ieri am intalnit in sectia de politie un cetatean care fusese lovit, incatusat, care nici el nu a avut dreptul sa citeasca procesul lui verbal. Si mie mi se pare ca despre asta nu suntem suficient de revoltati.”

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer