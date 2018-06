Proteste în Piaţa Victoriei. Ce a păţit jurnalistul german urcat în duba jandarmilor

Agerpres

Mii de oameni au protestat joi seară în Piaţa Victoriei. Revoltaţi de controversatele modificări aduse Codului de Procedură Penală, manifestanţii au vrut să tragă din nou un semnal de alarmă.

În jurul orei 19, mulţimea s-a strâns în Piaţa Victoriei. În scurt timp însă, spiritele s-au încins şi protestatarii şi jandarmii au început să se îmbrâncească.

La puţin timp după incidente, în faţa Muzeului Antipa, circulaţia rutieră a fost blocată. În încercarea de a calma situaţia, oamenii s-au aşezat pe asfalt. Dar jandarmii au început să-i ridice şi au folosit spray lacrimogen.

Jandarmii au blocat şoseaua Kiseleff pentru ca protestatarii să nu poată ajunge la sediul PSD, care se află la câteva sute de metri de Piaţa Victoriei. O parte din manifestanţi au ocolit gardurile şi s-au aşezat în mijlocul bulevardului Aviatorilor. Între timp, răsuna ecoul celor care scandau în faţa Guvernului.

La un moment dat, tensiunea a crescut din nou. O parte din mulţime a încercat să intre pe Bulevardul Aviatorilor, dar oamenii nu au fost lăsaţi de jandarmi. Au devenit tensionaţi, dat fiind că erau şi mul

Citește și Tensiuni între manifestanți și jandarmi la Guvern, după ce o mașină de intervenție a atins persoane

Mulţimea a izbucnit după ce una din dubele jandarmilor a accelerat în viteză spre un grup de protestatari. În total, 6 oameni au fost duşi la secţie, printre aceştia şi un jurnalist german, Paul Arne Wagner. "M-au luat cu forţa, nici nu am înţeles ce se întâmplă şi m-au băgat în duba foarte repede. Am făcut asta, ba am împiedicat jandarmeria, au zis mai multe lucruri care nu au fost adevărate", spune Wagner.

"Mi-au pus cătuşe m au bruscat, m-au târât, s-au urcat pe mine”; spune un bărbat care a fost dus la secţie. „Nu au închis frumos unde sunt protestatarii, unii au vrut să iasă cu pancarte, s-a făcut haos."

Între timp, protestul a continuat în Piaţa Victoriei, până în jurul orei 23.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer