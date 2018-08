Mesajul postat de Athenee Palace, după ce Dragnea a afirmat că aici s-au cazat „asasinii săi”

Inquam Photos / Adel Al-Haddad

Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a afirmat marți seara că a fost ținta unei tentative de asasinat, în luna aprilie a anului trecut, aceștia fiind cazați la Athenee Palace.

Ca urmare a declarațiilor, reprezentanții hotelului au precizat că nu dețin „nicio evidență despre șederea la care s-a făcut referire.”

„Vă mulțumim pentru mesajele postate astăzi. Vă asigurăm că protecția și siguranța oaspeților și a vizitatorilor noștri este de importanță vitală pentru noi și că nu am avut nicio evidență despre șederea la care s-a făcut referire recent în presă”, se precizează pe pagina de Facebook a Athenee Palace.

Șeful PSD a povestit, marți seara, la Antena 3, că ar fi fost victima unei „tentative” de asasinat.

„Au venit patru străini în România, cazaţi la Athenee Palace. Am scăpat”, a declarat liderul PSD, care a spus că nu vrea să dea mai multe detalii.

Ulterior, miercuri a revenit cu noi detalii. Liviu Dragnea a povestit la postul de televiziune Antena 3 că ar fi fost urmărit constant de mașini și că patru indivizi ar fi venit la un moment dat spre el și ca s-ar fi întors brusc după ce au primit un telefon.

„La câteva zile după câştigarea alegerilor, am început să primesc ameninţări, prin tot felul de mijloace. Aceste amenințări scrise au trecut de la a fi voalate, la ameninţări fizice şi directe cu moartea. Cred că erau conturi false, adrese false, nume false. Au venit pe toate conturile pe care le aveam.

Descriau ce vor păţi familia mea, prietenii. Ideea era că trebuie să dispar pur şi simplu. Eu am înţeles că era o campanie de intimidare, dar nu i-am dat o importanţă prea mare. În partea a doua a lunii martie, această presiune a început să crească, am început să o simt din ce în ce mai agresiv.

Când ieşeam public, observam că sunt privit cu o anumită insistență, oarecum profesională mă gândeam eu. Că sunt filat, urmărit, aproape de fiecare dată aveam câte o maşină. Începusem să mă uit în spate şi să identific maşina care vine după noi. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistenţă, ca să fie văzuţi de mine, care făceau tot posibilul să se asigure că eu îi văd.

În prima partea a lunii aprilie, au devenit tot mai ostentativi. Când mă uitam la ei, duceau mâna prin dreptul gâtului şi tot felul de scene din astea. M-am îndoit de un scenariu al premeditării. Am atras atenţia şi Irinei, prietena mea, mi-a confirmat şi ea suspiciunile şi de câteva ori a observat că era fotografiată. Am refuzat tot timpul să cred că lucrurile pot merge mai departe. Eram atunci în plin război politic, Iohannis punea presiune, DNA lucra de zor cu Ordonanţa 13.

Într-o seară, în aprilie, lucrurile au mers mai departe. Eram în spatiul public, am simţit iar prezenţa care mă vizează. Erau 4 indivizi, îmbrăcaţi în haine închise la culoare. Au venit spre locul în care eram, un restaurant, s-au oprit la câţiva metri, unul a făcut un semn de genul ăsta şi se apropiau. Unul a răspuns la telefon, a închis telefonul şi s-au întors şi au dispărut.

La câteva seri după asta, fusesem la o întâlnire, eram eu la volan, 12 noaptea, pe Calea 13 Septembrie. O maşină în spate, una în faţă, au oprit, au încercat să mă blocheze, am reuşit să îi pierd. Astea au fost 2 întâmplări care mie mi-au confirmat faptul că au intenţii serioase. M-am gândit mult în acele nopţi dacă să vorbesc cu instituţii ale statului care să înceapă o anchetă. M-am gândit atunci şi mă gândesc acum că puteam să mă adresez unora care nu erau străini de acesta fapte. Aşa că am renunţat şi am ţinut secret aceste fapte până ieri.

Mie nu mi-e teamă, nici de moarte, nici de altceva. Au început ameninţări asupra copiilor mei. Eu zic că ar fi bine să înceteze. Nu am făcut plângere pentru că nu am încredere în instituții.”

