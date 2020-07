Mesajul medicului Virgil Musta, după creșterea numărului de focare: "Oamenii se plimbă, poate că nu îi interesează"

Situaţia se menţine gravă în spitale, unde saloanele sunt pline de bolnavi, iar printre aceştia mulţi sunt medici sau asistenţi.

Aproape 3.400 de angajaţi din unităţile medicale au fost infectaţi de la începutul pandemiei şi până acum. 23 au fost răpuşi de cumplită boala - 8 medici, 6 asistente, 3 asistenţi de pe ambulanță şi 6 angajaţi din personalul auxiliar.

În Spitalul Clinic de Urgenţă din Galaţi se internează acum doar cazurile grave, din cauza unui focar de coronavirus. Angajaţi din secţiile de cardiologie, chirurgie, oncologie, dar şi de la Unitatea de Primiri Urgente au fost confirmaţi pozitiv.

Au fost raportate oficial 63 de îmbolnăviri din rândul cadrelor medicale. Vorbim despre medici, asistente şi infirmiere din opt secţii şi despre o liftieră. În două dintre aceste secţii a fost făcută deja dezinfecţia şi, în scurt timp, activitatea va putea să fie reluată.

Peste 30.000 de cazuri au fost confirmate de la începutul pandemiei în România, iar 3372 sunt angajaţi din spitale. Dincolo de îmbolnăvirea colegilor, medicii vorbesc despre oboseala şi stresul prin care trec de 4 luni încoace. Unii au ajuns la epuizare.

Corina Manole, şef secţie ATI, Spitalul Clinic de Urgenţă Galaţi: "Toate secţiile de terapie intensivă din ţară sunt la fel de solicitate ca şi noi. Avem nevoie şi de oameni pregătiţi, şi de terapie intensivă. Toţi medicii sunt la fel de obosiţi şi epuizaţi."

Situaţia este tensionată şi la spitalul judeţean de urgenţă Ploieşti unde cei 6 medici din secţia de terapie intensivă au anunţat că îşi dau demisia dacă nu va fi suplimentat personalul. Până acum au fost ajutaţi de medici rezidenţi şi specialişti detaşaţi de la alte spitale din ţară, însă aceştia vor pleca în curând.

Andrei Ilinca, purtătorul de cuvânt al SJU Ploieşti: ''Asta ar însemna că după tura de 6 ore care trebuie efectuată în fiecare zi adică între 8 şi 15 ar urma garda care s-ar întinde până a doua zi de dimineaţă, urmată iar de o tură normală ceea ce înseamnă 30 de ore de lucru neîntrerupt, nu cred că poate nimeni să reziste să facă un program de 30 cu 6 ore zilnic''

Probleme sunt şi în sudul ţării, în Argeş. Secţia ATI de la Mioveni a fost închisă după ce medicii care au asigurat permanenta timp de 3 luni, trimişi de la Spitalul Judeţean Piteşti, au cerut concediu de odihnă. Iar în judeţ, numărul cazurilor de Covid 19 este în creştere.

Doctorul Virgil Musta: 'În momentul ăsta al transmiterii comunitare e foarte greu să depistezi focarul, ei umblă pentru că toată lumea umblă, nu eşti atent te întâlneşti cu cineva, stai la poveşti cu persoana respectivă, este contaminată, dar nu ştie că e asimptomatică sau poate ştie, dar se plimbă, pentru că nu îl interesează''

Emanuel Soare, prefect Argeş: "Sunt cazuri în comunitate, sunt cazuri în instituţii publice, sunt cazuri în spitale / revenirea la o formă instituţionalizata de izolare şi carantinare a cazurilor suspecte şi a cazurilor pozitive, cred că este momentul să ne gândim foarte serios la aceste măsuri .

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: "Speram că la jumătatea săptămânii viitoare noi să avem acest cadru legislativ trebuie să respecte aceleași reguli. Cei care sunt asimptomatici sau care solicită externarea să meargă în izolare voluntară la domiciliu măcar 14 zile. Cei care se simt rău să se prezinte la unităţile de primiri urgente să evalueze starea lor de sănătate".

Sunt şi veşti bune. Pentru moment, în Arad, unul dintre judeţele grav afectate la începutul pandemiei, oamenii răsuflă uşuraţi după ce sute de bolnavi s-au vindecat.

Horia Timiș, director DSP Arad: ''Am reuşit să stopăm focarele din spitale. Am eradicat toate focarele din Arad şi i-am internat pe toţi în spitale acela a fost momentul zero. Ne-au sprijinit medicii din spital care sunt extraordinari cei care au rămas şi au lucrat fiind că au fost acei care ne-au părăsit la greu şi faptul că am lucrat sincronizat şi am colaborat între noi''

Aşa s-a ajuns ca acum în Arad să fie un singur bolnav de Covid-19.