Mesajul lui Ciprian Marica după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sunt șocat! Cum să distrugi viețile oamenilor nevinovați?"

Agerpres

Fost fotbalist la Şahtior Doneţk, Ciprian Marica, 36 de ani, s-a declarat şocat de faptul că Rusia a atacat Ucraina, informează News.ro.

“Моліться за Україну! (n.r. - Rugă pentru Ucraina!)

Am trăit în Ucraina! Am muncit, am iubit, am întâlnit oameni deosebiti, am de-acolo amintiri minunate.

Sunt şocat de ceea ce se întâmplă astăzi! Ce naiba se întâmplă cu lumea asta? Cum să distrugi vieţile oamenilor nevinovati? Cum să asişti impasibil la moartea unor copii, a unor bătrâni, a unor oameni care nu fac altceva decât să trăiască?

Doamne fereşte, ce vremuri am ajuns să trăim! Să ne rugăm pentru pace şi pentru toţi oamenii din Ucraina!”, a scris, pe Facebook, Marica.

Getty

Ciprian Marica a jucat la Şahtior Doneţk în perioada 2004-2007.