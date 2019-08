Mesajul lui Armin Van Buuren înainte de show-ul maraton de la Untold

La Cluj, zeci de mii de tineri din toată lumea au petrecut la festivalul „Untold". Au dansat și au cântat până în zori, iar acum se pregătesc să o ia de la capăt.

Dacă prima seară a fost deschisă de Smiley și continuată, printre alții, de Tujamo și James Arthur, vineri, pe scena de pe Cluj Arena, va urca mult așteptatul Armin Van Buuren, care a promis un show memorabil.

Festivalul Untold a început în forţă cu o noapte electrizantă. DJ-ul Tujamo a fost printre cei mai aşteptaţi, iar artistul nu a dezamăgit. Show-ul cu lasere şi focuri de artificii a vrăjit publicul. Pentru nişte tinere din Canada, experienţa trăită la Cluj a fost unică.

Turişti din Canada: "Şi noi suntem canadieni, dar aici oamenii sunt şi mai primitori. E ceva extraordinar, multe de văzut şi de făcut."



Printre petrecăreţi s-a aflat şi cunoscutul actor din Urzeala Tronurilor, Kristian Nairn, care a fost încântat de Pădurea Hoia Baciu.

Kristian Nairn, actor: Am învăţat despre această pădure înainte să vin, nu cunoşteam foarte multe despre această pădure. Îmi place lucrurile de genul acesta, locurile bântuite.

După o noapte albă, petrecăreţii au venit să ia prânzul tot la festival.

Tânără: Am încercat burgeri, chinese şi voi încerca şi sushi. Abia aşteptăm zilele ce urmează mai ales cea de duminică.

Tânără: Am mâncat dar voi avea destulă energie abia după ce beau o cafea. Am încercat tot felul de prostioare, mâncarea aici e excelentă. În plus ai ce să faci, tot felul de activităţi. Standul Pro TV e superb.

Restaurantele din perimetrul festivalului au pregătit tot felul de specialităţi.

Camelia, reprezentant clatitarie: Avem 6 feluri de clătite făcute special pentru festival două dintre ele cele mai căutate.

Alţi tineri au sărit peste masă şi au preferat să se pregătească pentru noaptea următoare.

Tânără: Caut ceva special pentru festival m-am gândit să creez o ţinută unică cel mai degrabă o rochiţă.

Nu este de mirare că toată lumea se pregăteşte intens pentru că vineri seară va cânta unul dintre cei mai aşteptaţi artişti: Armin Van Buuren, care a făcut istorie la Untold. El va sta pe scenă cel puţin până la răsărit.

Armin Van Buuren: Când m-au rugat să fac Untold din nou am fost puţin sceptic, că anul trecut a fost deja magic. Şi am vrut să fac asta dacă o putem face şi mai specială, să aducem lumini mai multe, orchestră. Am adus mulţi artişti cu mine.”

O parte din show-ul lui Armin Van Buuren va fi difuzat în direct, începând cu ora 2.00, pe Pro TV.

