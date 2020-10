Mesajul fostului premier Victor Ponta, la 5 ani de la tragedia Colectiv

Fostul premier Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj la 5 ani de la tragedia Colectiv.

”5 ani ! Vieți pierdute - dincolo de politică și interesele meschine ale politicienilor, ce s-a schimbat?”, a scris Victor Ponta la descrierea mesajului video pe care l-a postat vineri pe Facebook.

”A fost o noapte foarte, foarte lungă, eram peste ocean, la 15.000 km de București, când am primit știrea că s-a întâmplat ceva rău”, a declarat Ponta.

”În avion, trecând oceanul, mi s-a părut că am făcut 5 zile, mi s-a părut că am făcut o săptămână. Nu mai ajungeam odată, era noapte. Primeam din când, sunt mai multe victime, sunt mai multe victime. Am zis să ajung odată la București, că pot într-adevăr să fac ceva. Atunci când ești lovit, căzut, întinzi mâna spre ajutor și primești o lovitură”, mai spune fostul prim ministru.