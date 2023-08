„Este prima zi din restul vieții mele, ok?” Cioacă a ieșit zâmbitor din închisoare. Mama Elodiei critică eliberarea acestuia

Tribunalul Argeș a hotărât să-l elibereze condiționat după 10 ani și 8 luni, petrecuți după gratii. La poarta pușcăriei, Cioacă a anunțat în limba engleză că ”este prima zi din restul vieții lui”.

În ultimele luni, fostul polițist a cerut insistent să fie pus în libertate, dar magistrații l-au refuzat. Până marți, când Tribunalul Argeș a încuviințat eliberarea condiționată a fostului polițist. Cristian Cioacă a ieșit, zâmbitor, purtând pe cap o șapcă pe care scria "POLICE".

„Today is the first day of the rest of my life, ok?”, a spus acesta.

Când încă era închis, Cristian Cioacă a transmis, prin avocata lui, că intenționează să își reia viața și să scrie măcar o carte.

„O să scrii o carte, cum ziceai la instanță ?

Nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am !

Vei pleca din țară ?

Nu știu! Nu știu ce o să fac.”

La ieșirea de la penitenciar fostul polițist a fost așteptat de soțul surorii lui, cea care a avut grijă de fiul lui Cristian Cioacă și al Elodiei. Băiatul are acum 18 ani.

„Doar cumnatul dvs a venit să vă întâmpine astăzi.

Da, pentru că încerc să-mi feresc restul familiei de dumneavoastră, da?”

Mama Elodiei spune că eliberarea fostului ginere este o mare nedreptate.

Emilia Ghinescu mama Elodiei: „Nu trebuia instanța să îi dea drumul, deoarece a săvârșit o fapte deosebit de gravă. Nu se poate. El trebuia să își ispășească, mai ales că are să ne dea două miliarde jumate daune mie și fiului meu și băiatului. Nici nu vreau să îl văd, nici nu vreau să văd în viața mea această creatură urâtă, murdară și cu un caracter atât de spurcat.”

Și avocata familiei Ghinescu spune că Cioacă nu merita să fie eliberat condiționat.

Crina Radu, avocată: „Instanța nu a avut în vedere gravitatea faptelor comise. Deci i-a luat viața Elodiei, copilul a fost privat de prezența mamei de la o vârstă foarte fragedă de doi ani și șapte luni. Cristian Ciocă nu a recunoscut niciodată săvârșirea faptelor comise. Să nu uităm că a avut numeroase permisii, a beneficiat de vizite, vizite intime, a beneficiat de pachete. Cristian Ciocă a devenit un model negativ la momentul la care a săvârșit acea faptă, pentru că ulterior au fost și alte persoane care i-au urmat tiparul.”

Când a ieșit pe poarta penitenciarului, fostul polițist și-a pus bagajele în mașină și, înainte de a pleca, a cerut să fie lăsat în pace.

Cristian Cioacă: „Vă mulțumesc și lăsați-mă, vă rog, să-mi văd de viață, da ?! La revedere!”

Avocata Elodia Ghinescu a dispărut fără urmă în anul 2007 din apartamentul din Brașov în care locuia împreună cu soțul ei, Cristian Cioacă, polițist la acea vreme. Bărbatul a devenit principalul suspect în cazzul de crimă care a ținut România cu sufletul la gură. După un proces de 7 ani, Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte. Elodia Ghinescu a rămas dispărută fără urmă, până în ziua de astăzi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 23-08-2023 08:58