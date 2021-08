Medicul erou Cătălin Denciu, lăsat fără concediu medical. Acuzațiile vicepreședintelui Colegiului Medicilor

Medicul erou Cătălin Denciu nu mai poate rămâne în concediu medical, după întoarcerea în România, din cauza unui vid legislativ.

Doctorul a sărit în flăcări pentru a salva pacienții din incendiul de la spitalul din Piatra Neamț, în noiembrie 2020, și se află în recuperare.

Cătălin Denciu nu mai are posibilitatea, din punct de vedere legal, de mai beneficia de concediu medical, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare în acest moment. Astfel, el este obligat fie să se întoarcă la serviciu, ori să intre în concediu fără plată sau de odihnă. Autoritățile nu au făcut o derogare în cazul său, relatează publicația Bună Ziua Iași.

„Istoria dureroasă a acestui om constă în neclarităţile legislative cu care avem de-a face. În primul rând, istoria medicală arată că acest om pentru noi este un model. Este o emblemă vie, un om care are familie, are copii şi care, mai presus de tot, şi-a iubit semenii. Datori suntem ca toată viaţa lui să avem grijă de el, de copiii lui, de familia lui”, a declarat dr. Valeria Herdea, vicepreşedintele Colegiului Medicilor.

Concediul medical se termină pentru medicul erou Cătălin Denciu la data de 23 august 2021, deși procedurile de recuperare după arsurile grave sunt departe de a fi încheiate. Vicepreședintele Colegului medicilor susține că a insistat la Ministerul Muncii pentru a obține o derogare.

„Ne lovim de celebra ordonanţă, OUG 158, care priveşte concediile medicale şi de normele de aplicare. Şi am să vă spun uşor traiectoria. Am încercat să luăm legătura cu doamna ministru prin Violeta Alexandru, pentru a-i prezenta situaţia şi pentru a-i solicita sprijinul. Pentru a se găsi un punct special pentru acest om în această „minunată” lege. Pentru că nu este prevăzută o astfel de situaţie. Un om care nu a trecut printr-un accident de muncă, ci a sărit în foc ca să îşi ajute semenii, nu poate fi ajutat pentru că nu avem prevedere legală şi nu putem face nimic.

În această situaţie, am mers pe 20 iulie, la discuţii, la negocieri cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări, pentru a discuta despre normele de aplicare ale acestei ordonanţe de urgenţă. Am explicat şi am spus frumos: hai să mai introducem încă un punct la această prevedere legală pentru că avem nevoie să îl putem ajuta. Aşa cum este dr. Denciu vor fi şi alţii pentru că sistemul medical nu a întinerit. Sistemul medical este la capătul unei birocraţii lungi, la capătul unei subfinanţări cronice de mai bine de 40-50 de ani şi astfel de situaţii vor mai fi”, a mai explicat dr. Valeria Herdea.

(...)

„După toate discuţiile, domnul preşedinte al Casei la momentul respectiv ne-a ascultat, a spus: da, o să văd. După care, a apărut această ordonanţă, în forma ei finală, a fost publicată şi nu s-a întâmplat nimic. Oamenii sunt obosiţi, disperaţi. Domnul doctor are nevoie de susţinerea tuturor”, a precizat dr. Herdea.

Cătălin Denciu, medicul erou care a suferit răni grave în incendiul de la Spitalul Piatra Neamț, în timp ce încerca să-și salveze pacienții, a fost premiat de către Organizația Mondială a Sănătății, pe 24 mai.