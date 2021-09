Medicii români avertizează: ”Unitățile sunt efectiv ca pe front. Este grav ce se întâmplă”

Facebook/RO Vaccinare

Situația provocată de îmbolnăvirile cu Covid-19 în România este tot mai gravă, pe zi ce trece. Medicii din București și Craiova au tras un semnal de alarmă, recent, afirmând că situația este ”ca pe front”.

La Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală, numărul celor care au nevoie să fie tratați la unitatea de primiri urgențe este mai mare decât numărul de locuri.

”În momentul de față, unitățile de primiri urgențe sunt efectiv ca pe front. UPU Sf. Pantelimon are 45 de locuri, inclusiv cortul din curte, dar sunt 50 de pacienți care așteaptă. Ce așteaptă? Șanse pentru a lupta pentru propriile vieți!

18 sunt de terapie intensivă și așteaptă eliberarea unor locuri cât mai repede, iar 21 au nevoie de oxigen și așteaptă să fie transferați pe secțiile cu O2. Da, este foarte grav ce se întâmplă! Personalul medical luptă alături de pacienți pentru dreptul acestora la viață.” - spun medicii de la spitalul Sf. Pantelimon prin intermediul paginii de Facebook ”RO Vaccinare”.

Ei au dat și exemplul unei femei în vârstă de 71 de ani, care nu era vaccinată și care a venit la spital ”în ultimul moment”.

”În imaginile 3 și 4: Examenul CT pulmonar al unei paciente de 71 ani, nevaccinată pe motiv că are diabet. A stat acasă o săptămână și a venit în ultimul moment. A fost adusă cu saturație de 45, “corectată” până la 74 cu 15 l de O2. PO2 normal minim admis: 70. 95% afectare pulmonară și este nefumătoare.

Vă rugăm: ascultați sfatul medicilor, nu așteptați până în ultimul moment. ⚠️ Vaccinarea și respectarea măsurilor de protecție sunt singurele care ne pot ține departe de infectare și de formele severe. ✅ Vaccinarea este ferm recomandată persoanelor vulnerabile. Consultați medicul de familie și mergeți la vaccinare.” - mai avertizează medicii bucureșteni.

Managerul Spitalului Judeţean Craiova: Ne-am confruntat cu o situaţie fără precedent, mulţi pacienţi cu COVID-19 sosiţi în stare gravă

Și managerul Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova, Laurenţiu Ivanovici, a afirmat că unitatea pe care o conduce s-a confruntat cu o situaţie fără precedent.

Astfel, foarte mulţi pacienţi sunt în stare gravă, infectaţi cu Sars-COV-2, și doar trei din aceştia au putut fi transferați, iar doi au decedat.

De asemenea, 30 de pacienţi se află în Unităţie de Primire Urgenţe, amenajate ca secţii ATI, Ivanovici menţionând că medicii sunt ”ca pe front”.

“Ieri ne-am confruntat cu o situaţie fără precedent, nici în valul trei nu am avut o astfel de situaţie, atât de mulţi pacienţi sosiţi în stare gravă şi foarte gravă infectaţi cu SARS CoV-2. Drept urmare, a trebuit să luăm rapid o decizie şi anume aceea de a redeschide Unitatea de Primiri Urgenţe, sectorul vechi, care a fost reabilitat recent. Am făcut recepţia lucrărilor aseară, pe întuneric, dar am reuşit să deschidem acolo sectorul şi să mutăm o parte din pacienţii în stare foarte gravă. Am reuşit în cursul dimineţii să transferăm trei pacienţi, iar doi, din păcate, au decedat, pacienţi aflaţi în stare foarte gravă. Toţi aceşti pacienţi au beneficiat de îngrijiri medicale din partea personalului din Unitatea de Primiri Urgenţe, dar noi funcţionăm cu o altă secţie de Terapie Intensivă, spuneam că încă 30 de pacienţi sunt în Unitatea de Primiri Urgenţe. Avem nevoie de personal”, a declarat Laurenţiu Ivanovici, luni, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a precizat că instalaţiile de oxigen funcţionează la capacitate maximă.

“Vom solicita creşterea numărului de posturi pentru ATI pentru a reuşi să aducem personal rapid pentru că cei din UPU nu vor face faţă, sunt copleşiţi de numărul mare de pacienţi care vin în stare gravă cu saturaţii mici, care au nevoie de oxigen. Iar instalaţiile noastre de oxigen funcţionează la maximum, nu putem mai mult. (…) Pacienţii mutaţi în acest sector, nu am putut muta decât opt, peste acest număr instalaţia de oxigen a UPU nu ar mai fi făcut faţă şi ne-am limitat aici. Toţi aceşti pacienţi beneficiază de îngrijiri în UPU, în cele două sectoare amenajate, amenajate ca nişte secţii de Terapie Intensivă, practic suntem şi sunt ca pe front colegii mei din UPU”, a transmis Laurenţiu Ivanovici.

Coform celei mai recente statistici, 10 paturi ATI pentru pacienţii bolnavi de COVID-19 sunt libere la nivel naţional, iar în Bucureşti nu sunt paturi libere.

”La nivel naţional există 1273 de paturi de ATI destinate pacienţilor COVID-19. De asemenea, 1220 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul întregii ţări. În Bucureşti sunt avizate de DSP 266 de paturi de ATI pentru pacienţii de COVID-19. La nivel naţional sunt libere 10 paturi ATI pentru pacienţii bolnavi de COVID-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiţii medicale care sunt şi confirmate cu SARS-COV-2, iar în Bucureşti nu sunt paturi libere la acest moment.”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Situaţia paturilor ATI destinate pacienţilor de Covid-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiţii medicale care sunt şi confirmate cu SARS-COV-2, neocupate:Ialomiţa-1, Sibiu -3, Vrancea -6.