Potrivit acesteia, acest comportament poate favoriza apariția unor probleme precum tulburările de alimentație.

Medicul a vorbit, vineri seară, la un post TV, despre efectele pe care utilizarea telefonului mobil le poate avea asupra copiilor încă de la vârste fragede.

Psihiatru: Telefonul folosit pentru a liniști copiii poate crea probleme de comportament

„Este o formă greşită de a educa, pentru că în felul acesta nu se ancorează în realitate. Practic, el se uită la televizor dacă mănâncă sau face alte activităţi. În felul acesta se pot dezvolta tot felul de comportamente, ca de exemplu tulburări de alimentaţie. Asociază anumite comportamente în mod eronat, uitatul la televizor cu mâncatul sau uitatul la telefon cu relaxarea ceea ce nu este adevărat. E o falsă relaxare, pentru că nu vorbim despre relaxare, ci despre o presiune, o tensiune pe care o resimţim în interiorul corpului şi în creier. Unii stau atât de mult şi petrec atât de mult timp online încât ajung la o suprasaturaţie şi cu toate acestea, le e greu să lase la o parte dispozitivele", a afirmat dr. Ioana Silion.

Medicul a explicat că această situație este dificil de gestionat, mai ales în contextul în care și părinții petrec mult timp conectați la dispozitivele digitale.

„În teorie sună bine, dar în viaţa reală nu e aşa uşor pe cât se pare, pentru că vorbim despre aceste timpuri în care şi părinţii sunt ocupaţi, sunt foarte ocupaţi şi părinţii simt nevoia să se relaxeze în acest fel şi, din păcate, e posibil să scape de sub control acest dispozitiv care este creat într-un fel foarte inteligent, astfel încât îţi apar în vizor informaţii care te interesează", a arătat medicul.

Ce recomandări le face părinților

Referindu-se la modalitățile prin care părinții pot gestiona timpul petrecut de copii pe telefon, Ioana Silion a subliniat că autoritatea parentală este tot mai greu de exercitat.

„Copiii, tinerii, cel puţin în ultima perioadă, în ultimii ani, prezintă un opoziţionism foarte accentuat. Tinerii, adolescenţii, copiii îşi cunosc drepturile. Nu ai voie să-i cerţi, să ridici vocea la ei. Nu ai voie să le aplici pedepse pentru că ştiu să-şi ceară drepturile".

Psihiatrul consideră că stabilirea unor reguli clare și condiționarea recompenselor de respectarea acestora ar putea reprezenta una dintre puținele soluții pentru limitarea timpului petrecut online.

„Din păcate, ei nu au reguli şi nu ştiu că drepturile sau recompensele sunt acordate în funcţie şi de respectarea regulilor sau de rezultatele academice în cazul copiilor la şcoală sau adolescenţilor. Probabil că aici este mecanismul sau forma prin care părinţii ar putea interveni în a stopa sau a reduce consumul de internet la copii. De stopat nu se poate, pentru că este omniprezent", a argumentat dr. Ioana Silion.