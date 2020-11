Mașinile unui fost candidat la primăria comunei Livada din Arad, vandalizate de indivizi neindentificați

Liniștea unei comune de lângă municipiul Arad a fost tulburată de câțiva indivizi care au distrus mai multe bunuri cu pietre după lăsarea întunericului.

Un localnic și-a găsit cele două mașini parcate în faţa casei distruse. În aceași noapte geamurile unei case din comună au fost sparte.

Proprietarii cred că este vorba despre o acțiune de intimidare care ar avea legătură cu alegerea viceprimarului din comună. Camerele de supraveghere au surprins trei indivizi în acțiune.

Imaginile sunt analizate acum de poliție.

Incidentul a avut loc la puțin timp după ora unu. Trei indivizi au spart cu bolovani geamurile a două mașini parcate în fața unei case din comuna arădeană Livada. Deși au auzit zgomotul, proprietarii, doi soți, n-au avut curaj să iasă la poartă. Și-au dat seama ce s-a întâmplat abia a doua zi dimineață. Momentul atacului fost surprins de camerele de supraveghere.

Laura Țolea, păgubită: ”Trei tineri vin pe stradă unul le arata spre cele două maşini despre care ştiau că circulă soţul meu. Erau pregătiţi cu bolovani în mâna unul la un moment dat a ajuns aici s-a pus cu spatele să ţină de şase şi ceilalți doi s-au poziţionat fiecare lângă o maşină şi au dat deodată cu pietrele, au fugit”.

Soţul femeii, candidat la alegerile din septembrie pentru funcţia de primar al comunei, crede că atacul are legătură cu activitatea sa politică.

Adrian Țolea: "Evident este o acţiune de tip mafiot este o acţiune de intimidare în spatele tinerilor, este cineva care a comandat această acţiune nu am cum să nu leg că am fost candidat la primărie ca independent".

În aceeaşi noapte au fost sparte şi geamurile unei case din aceeaşi comună. Proprietarii cred că au fost confundaţi cu vecinul lor, fost viceprimar, care doreşte un nou mandat.

Elena Avram proprietar casă: "Am auzit o bubuitură prima dată am crezut că a explodat casa, am aşteptat să văd ce se mai întâmplă. M-am ascuns că mi-a fost frică. Noi aşa zicem că am fost confundaţi cu vecinul nostru fostul vice".

Poliţia a deschis dosar penal pentru distrugere, iar acum caută făptașii.