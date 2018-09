Mașina pe care și-a cumpărat-o în urmă cu câteva zile a ajuns în râu. ”A plecat singură”

Pro TV

De o surpriză neplăcută a avut parte, marți seară, un tânăr din Târgu Jiu care și-a parcat mașina pe malul râului.

La scurt timp după ce a plecat, a fost sunat și anunțat că autoturismul lui, cumpărat în urmă cu doar câteva zile, a ajuns în apă.

Proprietar: „Am parcat-o, am lăsat-o în viteză şi am plecat cu un prieten. Am lăsat-o aici."

Tânărul în vârstă de 20 de ani nici nu plecase bine de lângă autoturism când s-au derulat scenele surprinse de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum, la un moment dat, maşina parcată o ia uşor din loc şi se îndreaptă spre râul Jiu.

Martor: „La un moment dat s-a auzit când s-a lovit de stradă şi a sărit în apă.”

Reporter: „A plecat singură?”

Martor: „Singură, cred că nu a fost trasă frâna de mână."

Citește și Dezastrul produs de o șoferiță beată care încerca să-și parcheze mașina

Proprietarul cumpărase automobilul în urmă cu câteva zile, iar luni îi schimbase cutia de viteze. Vestea că maşina pe care tocmai o parcase a ajuns în apă l-a luat prin surprindere, mai ales că, spune el, ştia că asigurase automobilul pentru a nu o luă la vale.

Proprietar: „Are apa în ea, e plină de apă."

Urmează acum că maşina să fie evaluata de specialişti, care vor stabili dacă mai poate fi folosită. Pe de altă parte, paguba suferită de tânăr este însemnată pentru că nu avea asigurare CASCO.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer