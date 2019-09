Marturiile unei mame despre fiica sa abuzată. ”A fost găsită în portbagajul unei maşini”

O anchetă DIICOT confirmă mărturisirile a doi părinți din Argeș, disperați că faţa lor de 15 ani a fost drogată și obligată să se prostitueze, timp de un an.

Mama adolescentei s-a dus special la Caracal, în fața casei lui Gheorghe Dincă, pentru a se plânge că poliția nu a făcut nimic pentru a-i salva copilă și a implorat ajutor. La o lună după semnalul de alarmă tras de femeie, ofițerii de la combaterea crimei organizate i-au reținut pe suspecți.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au descins în Câmpulung Muscel, la domiciliile a 8 indivizi, bănuiţi de trafic de minori şi de droguri. Anchetatorii aveau informaţii că suspecţii ar fi oferit droguri unor adolescente, apoi au profitat de dependenţa lor şi le-au exploatat sexual.

33 de oameni au fost duşi la audieri, iar în final 2 suspecţi au fost arestaţi în acest caz, în vreme ce unul este cercetat sub control judiciar. Una dintre cele două victime din dosar este faţă dată dispărută de mai multe ori de părinţii ei.

În urmă cu o lună, mama adolescentei s-a dus în faţa casei lui Gheorghe Dincă, în Caracal, pentru a-şi face public necazul. Spunea că în ultimul an fiica ei fugise de acasă de 7 ori; era în sevraj şi ar fi făcut orice pentru droguri. De fiecare dată, femeia a cerut ajutorul poliţiei, care nu s-ar fi implicat prea tare, spune ea.

Mama victimei:" Doar când au primit o informaţie de la noi "Vedeţi, că este acolo", atunci da, au venit împreună cu noi. În rest, am stat doar şi aşteptam acasă. Nu ne-a întrebat nimeni nimic. Nimic ! La ultima dispariţie, eu m-am uitat pe site-ul Poliţiei Române la copiii dispăruţi. Nu apărea acolo!"

Poliţiştii le-ar fi dat de înţeles părinţilor că fata este scapată din mână şi că ei nu pot sta să o păzească.

Mama ferei: ”Nu s-a luat nicio măsură, nu s-a luat nicio amprentă, chiar când a fost găsită în portbagajul unei maşini cu un major, drogată, noi am sunat poliţia. Nu pot să vă zic ce sentiment am avut când am văzut-o”

Tatăl fetei: ”Aş vrea să vă imaginaţi cum anumiţi interlopi vin acasă aduc droguri copilului tău, ţi-l ia de acasă, ţi-l trimite la prostituţie, fac bani pe el, te duci la poliţie, nu se ia nicio măsură şi tu ieşi înapoi în oraş şi ăla îţi râde în faţă! Imaginaţi-vă!"

Poliţiştii spun că au înaintat cazul către DIICOT încă din luna octombrie, iar în tot acest timp anchetatorii strângeau dovezi, ca să-i încătuşeze pe făptaşi.

Poliția D.C.C.O.: ”S-a stabilit că începând cu anul 2018, mai multe persoane de pe raza municipiului Câmpulung au exploatat mai multe tinere minore prin obligarea la practicarea prostituţiei. Aceştia ofereau fetelor diferite tipuri şi cantităţi de droguri, în schimbul oferirii de servicii sexuale în ineteresul patromonial al traficanţilor”.

În iulie, fata a fost internată într-un centru special al direcţiei pentru protecţia copilului, unde primeşte consiliere şi tratament.

