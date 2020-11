Mărturiile cutremurătoare ale rudelor pacienților care au murit în incendiul de la Piatra Neamț: „Am găsit-o moartă pe mama”

Opt pacienți neputincioși, țintuiți la terapie intensivă, au fost prinși, fără scăpare, în Iad.

În cazul altor doi bolnavi, un bărbat și o femeie, aflați în salonul de lângă, nu focul le-a grăbit sfârșitul, ci haosul mutării lor la Primiri Urgente. Toți acești oameni care aveau între 67 și 87 de ani n-au mai putut să vorbească în ultimele zile cu cei dragi. Erau intubați din cauza infecției cu SARS-CoV-2 și aveau și suferințe mai vechi. Duminică, pentru odihna lor veșnică s-a rugat inclusiv Suveranul Pontif.

De zile în șir, rudele celor 10 bolnavi așteptau cu teamă, dar și cu speranță, vești de la spital. Nimeni nu și-a închipuit o secundă că se poate produce așa o nenorocire.

Fiul unei paciente decedate: „M-a anunțat o soră de-a mea, care lucrează acolo. De 4-5 zile era internată. Era spre bine.”

Între cei care s-a dus atât de brutal era și Tatiana Gavril. O femeie cumsecade de 67 de ani, căreia zeci de copii îi spuneau mamă, după ce a ridicat împreună cu soțul ei un centru de îngrijiri pentru pruncii abandonați, pe care i-au crescut pe lângă cei șase ai lor.

Fiul pacientei decedate: „Părinții mei au 20 sau 22 de generații de copii crescuți doar de ei, atât. S-au ocupat de un orfelinat particular.”

Reporter: „Ați gândit, vreun moment, că poate mama dumneavoastră e în celălalt salon și nu în cel care a luat foc aseară? Ați sperat că poate are o șansă la viață?”

Fiul pacientei decedate: „Greu de spus.”

Reporter: „Vi s-a spus, de la spital, ce s-a întâmplat în interior, acolo, în salon?”

Fiul pacientei decedate: „Din câte am aflat, ar fi vorba de o seringă electrică, care ar fi făcut scurt."

Tânără: „Nu stiu ce s-a întâmplat! Stiu că am lăsat-o pe mama bine. Eram la fratele meu să duc niște bagaje și am auzit că e fum la spital. Și m-am întors să văd dacă mama are oxigen, dacă nu s-a întrerupt oxigenul și am găsit-o moartă!"

Ruda unui pacient ars: „Știam că nanul meu e internat acolo, de peste două săptămâni. El este din Bicaz. Sora mea a stat undeva până la miezul nopții în curtea spitalului, încercând să ne dăm seama daca este în acel salon, unde a izbucnit focul. La miezul nopții a venit Poliția acasă, la vară-mea, la fiica nanului meu și i-a anunțat că nanul era acolo."

Un bărbat a fost anunțat de polițiști abia dimineață că mama lui a murit în foc. Femeia de 70 de ani fusese mutată chiar sâmbătă seară în secția ATI.

Fiul unei paciente decedate: „Fară cuvinte.”

Reporter: „Ce v-au spus polițiștii?”

Fiul unei paciente decedate: „Că a decedat mama.”

Reporter: „De când a venit?”

Fiul unei paciente decedate: „De două săptămâni. Aseară a fost pusă pe terapie intensivă. Mi-am dat seama că nu se poate lua aseară legătura cu nimeni.”

Reporter: „Dacă nu era vălvătaia credeți că o mai vedeați în viață?”

Fiul unei paciente decedate: „Eu cred că da."

Iar o altă femeie a venit pentru cumnatul ei. Soția și fiul lui sunt în carantină acasă.

Femeie: „Era internat de joia trecută. Nu era în stare gravă. A avut probleme digestive patru zile, nu au cedat, febra care nu a cedat și a luat hotărârea să meargă la spital. A plecat bine de acasă. Nu sunt cuvinte. E trist, e dureros, e tragic, nu știu ce să vă spun."

Pentru sufletele celor morți în salonul cuprins de flacări, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de compasiune. La fel a procedat, duminică, de la Roma, Papa Francisc.

Papa Francisc: „Într-o structură spitalicească din România, în care erau internați mai mulți pacienți afectați de coronavirus, a izbucnit un incendiu, care a provocat victime. Îmi exprim compasiunea mea și mă rog pentru ei, să ne rugăm pentru ei!"