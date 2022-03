Mărturii din infernul războiului: „Oamenii au murit lângă noi. Nu există apă, alimente, nu mai e nimic”

StirilePROTV

Cu trupele terestre blocate, încetinite sau chiar în defensivă, Rusia continuă bombardamentele asupra oraşelor ucrainene încercuite.

Ieri, în timp ce preşedintele american Joe Biden vorbea la Varşovia despre războiul din Ucraina, ruşii au lansat mai multe rachete asupra oraşului Lviv, aflat la doar 70 de kilometri de graniţa cu Polonia.

În Mariupol, oamenii sunt nevoiţi să îşi îngroape morţii în morminte improvizate, în mijlocul străzilor. În ciuda distrugerilor la o scară nemaivăzută de la al Doilea Război Mondial încoace, ucrainenii rezistă cu stoicism asalturilor.

Ba chiar ripostează, cu arma în mână sau paşnic, prin proteste organizate în oraşele sub ocupaţie.

Cu frica în suflet, femei și copii se grăbesc spre cel mai apropiat adăpost antiaerian, pe străzile din Liov. Mai multe proiectile de mare putere au căzut ieri după-masă în mijlocul orașului din Vestul Ucrainei, ferit până acum de bombardamentele care au transformat alte orașe ucrainene în mormane de moloz.

Inga Kapitula, localnică: „Eram chiar în mijlocul epicentrului când am auzit sirenele, așa că toată lumea a plecat. Am stat câteva minute în mașină și apoi am auzit zgomotul ăsta foarte puternic, nu știu cum să spun... când a venit racheta”.

Olana Ukrainets, din Harkov: „I-am spus prietenei mele, Nastia, să se uite la flăcările alea. Și apoi am auzit zgomotul de explozie și ferestrele s-au spart, așa că am încercat să ne ascundem între clădiri.”

Orașul Irpin nu mai există

Potrivit autorităților locale, patru rachete rusești de croazieră au lovit o rafinărie de petrol și o uzină a forțelor armate ucrainene. Amândouă sunt amplasate în mijlocul unor zone rezidențiale. Cel puțin cinci persoane au fost rănite.

Andriy Sadovyi, primarul din Liov: „Cred că agresorii au vrut să-l salute pe președintele Biden care e acum în Polonia, iar Lviv este la 70 de kilometri de graniță. Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că pericolul e unul foarte grav.”

În capitala ucraineană, ruşii continuă să bombardeze fără discriminare.

Yaroslav, localnic: „Erau aici clădiri cu unul sau două etaje. E clar că nu era nimic aici, nicio armă. Au distrus totul.”

La marginea Kievului, orășelul Irpin nu mai există. Aici s-au dat lupte intense între armata rusă și cea ucraineană încă din primele zile ale invaziei.

Nila Gnatyk, locuitor din Irpin: „Irpin e complet distrus. Era un oraș atât de frumos. Și blocuri, și case sunt în flăcări. E teribil. Nu am ieșit din subsol timp de două zile. De obicei ieșeam afară, dar, de data asta, bombardamentul a fost prea puternic.”

Militarii ucraineni spun că i-au împins pe ruşi aproape complet în afara oraşului, dar încă se dau lupte grele aici, iar trupele ruseşti au început să-şi fortifice poziţiile, semn că nu vor să plece prea repede de aici.

Soldat ucrainean: „Situaţia din Irpin e tensionată, dar sub control. Inamicul încearcă să se regrupeze şi să organizeze o breşă. Trupele noastre rezistă în defensivă.”

În Mariupol domneşte haosul. Localnicii care au mai rămas printre ruine sunt nevoiţi să-şi îngroape rudele în morminte improvizate, în mijlocul drumului.

Oleksandr, locuitor al Mariupolului: „Nimeni nu ne-a ajutat. Apartamentele ardeau, am cerut ajutor să stingem flăcările, nimeni nu ne-a ajutat. Oamenii au murit lângă noi. Nu există apă, alimente, nu mai e nimic.”