Ziarele din Franța și Egipt susțin că ar fi o româncă de 40 de ani, dar autoritățile de la noi nu au declarat deocamdată nimic despre această ipoteză. Cele două atacuri s-au produs la 600 de metri distanță unul de celălalt. Prima victimă a fost sfâșiată sub privirile îngrozite a sute de oameni. Am stat de vorbă cu câțiva martori.



Turist român, martor la tragica scenă



Femeia, o turistă din Austria, înota singură în stânga pontonului de la hotelul Tropitel, în stațiunea Sahl Hasheesh, ne-a povestit un turist român care a fost la fața locului. Bărbatul știe că salvamarii din zonă au fost atenționați de o fată, chiar înainte de tragedie, că în apă se află un rechin.

Gelu Raul Vădan, turist: „Au fost atenționați salvamarii, această fetiță care plângea în hohote și cred că este marcată pe viață, spunea că i-a zis „Shark, shark, it is a shark”, iar răspunsul a fost „Nooo, it is a dolphin”. Ori nu trebuie să fii mare expert ca să știi că există o diferență foarte mare între aripioara dorsală a unui delfin și cea a unui rechin”.

În scurt timp a avut loc atacul și toată lumea a intrat în panică.

Citește și Româncă atacată și UCISĂ de rechin în Egipt. Toate plajele din regiune sunt ÎNCHISE

Gelu Răul Vădan, turist: „Au început să alerge foarte mulți salvamari care păreau destul de speriați, panicați, înspre capătul pontonului. Au început să vină grupuri foarte mari de turiști. Foarte multe femei plângând în hohote, trecând pe lângă mine în fugă”.

Din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

Gelu Raul Vădan, turist: „Au așteptat până în momentul în care curenții au adus-o pe acel recif de corali și a putut să fie recuperată. Au început niște mișcări de resuscitare. Ulterior au trecut pe lângă noi în fugă cu un rezervor de oxigen, cu truse medicale, a fost chemată și o ambulanță, deja era decedată. Cu o seară în urmă, eu am fost exact în acel loc. M-am cutremurat gândindu-mă că teroretic aș fi putut fi eu acolo”.



Salvamarii au șters filmările din telefoanele martorilor



Oamenii spun că salvamarii hotelului au șters filmările din telefoanele martorilor.

Gelu Raul Vădan, turist: „Au fugit după ei, salvamarii, le-au confiscat telefoanele și au șters înregistrările respective”.

Rechinul ar fi avut în jur de trei metri, iar specialiștii cred că este posibil să fie vorba de un exemplar din specia mako.

Adrian Bâlbă, biolog marin: „Nu obișnuiesc să atace omul. Dacă produc zgomote la suprafața apei, se pot chiar speria. Însă acolo unde sunt ținuți în contact cu oamenii, în zone de turism al scufundătorilor, unde există ghizi ce duc scufundătorii în cele mai bogate locuri pentru imagini cu rechini și pentru senzații, acești rechini se obișnuiesc cu prezența omului. Sunt în situația de a tolera omul și de a nu le mai fi teamă. Ei sunt prădători, dacă nu le e teamă, atacă”.



O româncă, a doua victimă a rechinului



Între timp, oficialii din Egipt anunță că au mai descoperit o turistă ucisă de un rechin în aceeași zonă. Femeia era dispărută de două zile de la hotel și a fost găsită fără viață într-un golf. Plajele din Sahl Hasheesh până în Makadi sunt, deocamdată, închise.

Citește și: Româncă atacată și UCISĂ de rechin în Egipt. Toate plajele din regiune sunt ÎNCHISE