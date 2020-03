Mărturia unui român infectat cu coronavirus: „Nu mă simțeam foarte rău”

"Gândul că i-aş putea îmbolnăvi pe cei dragi a fost un coşmar". Este mărturia unui tânăr din Bucureşti, diagnosticat cu Covid-19.

El este în spital, de mai bine de o săptămână. Bărbatul a povestit, prin intermediul internetului, pentru Ştirile Pro Tv, prin ce a trecut de la şocul iniţial şi până în prezent, când se simte mai bine şi aşteaptă să primească rezultatul testelor, care vor arăta dacă s-a vindecat sau nu.

''Bună dimineaţa prieteni, la ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babeş cu diagnosticul confirmat de coronavirus.'' Aşa şi-a început jurnalul din spital Bogdan Aron.

„Nu mă simţeam foarte rău, puteam să respir, dar nu ştiam ce o să se întâmple”, a mai spus tânărul.

Este cel de al 24-lea român infectat cu coronavirus. Venise de la Londra la finalul lunii febraurie, unde a stat 3 zile, însă atunci Marea Britanie nu era considerată zonă de risc. Chiar şi aşa s-a autoizolat la domiciliu.

Frica uriaşă că i-ar putea îmbolnăvi pe cei din jur l-a făcut să meargă pe 10 martie la medic.

Bogdan Aron: ''Am fost la un medic generalist, mi-a tratat febra şi m-a direcţionat la Balș, şansele erau mici să fie ceva, veneam din Marea Britanie unde erau mai puţin de 10 cazuri active şi trecuseră vreo 10 zile, dar totuşi mi-am făcut testul de coronavirus şi am aflat a doua zi că e pozitiv. După care am sunat la DSP şi am aşteptat să vină să mă ia.''

Pe 11 martie a fost transferat de acasă, cu izoleta. El nu a avut nevoie de ventilaţie mecanică şi a fost tratat simptomatic.

Bogdan: ''Medicii intră total costumaţi, intră doar atunci când e nevoie, în general suntem izolaţi. Oamenii chiar sunt sper empatici şi pare că le pasă.''

Este internat de mai bine de o săptămână, iar acum după 72 de ore de la ultimul simptom, aşa cum cere procedura, a fost testat. Aşteaptă rezultatul după care urmează al 3-lea test.

Între timp a început să lucreze pe platforma ajutorspitale.entreprenation.ro unde 60 de voluntari şi mii de firme din toată ţara se unesc pentru a ajuta medicii din spitale. Cadrele medicale trimit mesaje cu nevoile lor, iar antreprenorii din toată ţara donează produse prin servicii şi bani.

De pildă, managerul spitalului din Sinaia a cerut apă potabilă şi a primit 6 mii de sticle, dar şi paturi metalice pentru pacienţi.