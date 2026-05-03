Ea a mulţumit "tuturor profesioniştilor din mass-media din ţara noastră care, prin eforturile lor, au contribuit la consolidarea rezilienţei şi la apărarea democraţiei, în condiţiile unor atacuri fără precedent asupra dreptului Republicii Moldova de a-şi decide singură viitorul".

Maia Sandu a făcut referire şi la recentul raport anual al Reporteri fără Frontiere privind libertatea presei.

"Este îmbucurător că seriozitatea presei noastre se reflectă în evoluţia din Indexul Libertăţii Presei al organizaţiei „Reporteri fără Frontiere” (RSF), unde ţara noastră a urcat în acest an cu patru poziţii, până pe locul 31.

Cel mai bun scor dintre candidații UE

Am obţinut astfel cel mai bun scor dintre statele candidate pentru aderare la Uniunea Europeană şi suntem singura ţară din regiune încadrată la categoria „satisfăcător”.

Mai avem însă mult de lucru, mai ales în contracararea instrumentelor tot mai sofisticate de răspândire a falsurilor şi dezinformării, menite să manipuleze opinia publică", a opinat ea.

"Libertatea de exprimare nu poate fi echivalată cu libertatea de a răspândi minciuni, iar protejarea adevărului rămâne o responsabilitate a întregii societăţii. Pentru a ne apăra valorile, este esenţial să construim o colaborare solidă între presă, instituţii şi cetăţeni - pe bază de încredere, respect reciproc şi a unui angajament fără echivoc pentru democraţie şi binele comun", a mai scris ea pe Facebook.

Ziua de 3 mai a fost declarată Ziua Mondială a Libertăţii Presei la 23 decembrie 1993 de către Adunarea Generală a ONU, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO, în 1991.

ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce în atenţia publică importanţa şi necesitatea respectării libertăţii de exprimare, ca o componentă fundamentală a drepturilor omului.