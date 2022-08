Mai mulți speologi din România, Cehia, Slovacia și Sri Lanka au explorat adâncurile peșterilor din Apuseni

Timp de două săptămâni, speologi din țări europene și din Asia au explorat trei peșteri din zona Gârda Seacă. La zeci de metri adâncime au suprins imagini spectaculoase.

10 speologi scufundători din România, Cehia, Slovacia și Sri Lanka au explorat adâncurile peșterilor din Apuseni. Condițiile au fost dificile. Speologii au îmbrăcat costume speciale, cu dispozitive de încălzire, pentru că temeperatura nu trece de 6 grade Celsius în adâncuri. Unii sunt veterani, alţii - la abia acum învăţa practica.

Peter – instructor Cehia: "Este rece, dar o vizibilitate bună și un loc interesant".

Jana – Cehia: "Este o experiență extraodinară a fost pentru prima dată când m-am scufundat într-o peșteră~.

Vizibilitatea în unele locuri este redusă și, pentru a putea ieși la suprafață, temerarii s-au ghidat după un fir.

Cristian Ciobotărescu – Reprezentantul Asociației Speologice Sfinx Gârda: "Scufundarea în peșteră este o activitate deosebit de periculoasă, scufundătorii de peșteră instalează un fir ghid adică o cordelină fixată pe perete pentru a se putea ghida spre ieșire exact pe același traseu mai ales că există foarte frecvent riscul de a se tulbura apa în peșteră".

Speologii scufundători au făcut şi câteva îmbunătăţiri care să-i ajute pe cei care vor coborî pe viitor în peşteri.

Flaviu Pop – Centru de Scufundări Transilvania: "Am pus dibluri în rocă astfel încât să putem asigura mai bine firul, pentru alți scafandri care doresc să traverzese aceste sifoane".

Cristian Irimieș – Clubul de Speologie Politehnică: ”Peșterile în care am lucrat au fost Cotețul Dobreștilor în care am încercat să schimbăm firul ghid care era lăsat din 2016 ne-a ieșit în proporție de vreo 80%, peștera Izbucul Tăuzului am schimbat cam 50%”.

O particularitate a zonei alese de speologi este că apa din masivele de calcar iese la suprafață prin aceste peșteri. Galeriile inundate sunt extrem de periculoase: în anul 2002, un scufundător din Polonia și-a pierdut viața, la 70 de metri adâncime, în Izbucul Tăuz. În urmă cu 8 ani, o echipă de scufundători din Finlanda a parcurs cei peste 900 de metri ai aceluiaș izbuc, performanță care nu a fost egalată până acum.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 22-08-2022 07:57