Mai multe zone din țară lovite de ploi și vijelii. Persoane puse în pericol de viituri

Vremea extremă, cu ploi şi vijelii, a semănat iarăşi panică în mai multe zone din ţară. În Prahova, o viitură puternică a luat pe sus un bărbat care a fost salvat în ultima clipă.

Alţi doi tineri din Vâlcea s-au trezit cu maşina în mijlocul şuvoaielor, aşa cum au păţit şi doi turişti aflaţi într-o rulotă, în Maramureş. În ultimele 24 de ore, 8 judeţe au fost afectate şi au fost emise aproape 70 de avertizări de vreme rea.

În Maramureş, în localitatea Bârsana, o viitură puternică a măturat drumul naţional, în dreptul mănăstirii din zonă.

Două persoane au rămas captive într-o rulotă, înconjurate de apă, dar au fost salvate de localnici. În Oarța de Sus, mai multe gospodării au fost inundate, iar străzile s-au transformat în adevărate râuri.

În comună Dumbrava Rosie din judetuil Neamţ, o casă a fost lovită de fulger în această după-amiază. Flăcările s-au extins rapid şi au distrus-o până la sosirea pomierilor. Proprietarul a suferit un atac de panică.

La Cluj, a plouat doar 15 minute, însă a fost suficient ca şuvoaiele să acopere mai multe străzi şi să inunde zeci de maşini.

Iată ce s-a întâmplat, de pildă, la câţiva paşi de centrul oraşului. O tânără încearcă să treacă prin apă până la brâu, printre maşinile prinse deja în balti.

Când potopul a luat sfârşit, unii şoferi, mai ghinionişti, şi-au scos apă din maşini.

Natura s-a dezlănţuit şi în comuna Bobolia, din Prahova. Cerul a fost brăzdat de fulgere, iar o viitură a măturat uliţele, spre groaza oamenilor. Un bărbat de 65 de ani, luat de apă, a fost la un pas de moarte.

"Norocul lui că am trecut şi avea o lanternă în mână şi am văzut şi am apelat şi la alţii”, spune un vecin.

Şuvoaiele de apă şi noroi s-au năpustit peste gospodarii, povestesc sătenii. Viitura a fost atât de puternică încât a luat pe sus patru maşini.

Rău a fost şi în Râmnicu Vâlcea, unde o furtună a măturat oraşul. Acolo, două persoane au fost salvate de pompieri după ce au rămas blocate într-o maşină aflată pe o stradă acoperită de apă.

Străzile s-au transformat în râuri şi în Alba Iulia. După câteva minute în care a plouat puternic, sistemul de canalizare s-a înfundat, iar apa s-a adunat pe carosabil.

Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii pentru mai multe râuri din Transilvania şi Moldova.

