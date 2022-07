Politico: Cum au eșuat discuțiile lui Macron cu Putin, în încercarea de a preveni războiul din Ucraina

Publicația Politico a lansat un articol despre un documentar care prezintă rezultatul întrevederilor dintre președintele francez Emmanuel Macron și omologul său rus Vladimir Putin. Însă, de fapt, este prezentat eșecul eforturilor diplomatice ale liderului din Hexagon de a opri războiul din Ucraina.

Președintele francez Emmanuel Macron se află pe fir cu președintele rus Vladimir Putin într-o ultimă încercare de a demara discuții cu patru zile înainte de invazia Ucrainei. Este 20 februarie, iar Macron și echipa sa de consilieri cred că l-au convins pe Putin să accepte o întâlnire cu președintele american Joe Biden la Geneva. Dar, în loc să confirme întâlnirea, liderul rus începe să tragă de timp și întoarce conversația spre sport, titrează Politico.

"Este o propunere care merită să fie luată în considerare", spune Putin, cu o voce monotonă. "Dar dacă vreți să fim aliniați în privința modului în care ar trebui formulată, vă sugerez să le cerem consilierilor noștri să se sune cât mai curând posibil... dar înțelegeți că sunt de acord în principiu".

"Foarte bine, deci confirmați că sunteți de acord în principiu, iar eu sugerez ca echipele noastre ... să încerce să lucreze la o declarație comună după această convorbire?", răspunde Macron.

"Ca să fiu foarte sincer cu tine, am vrut să merg la hochei pe gheață, pentru că acum sunt la sală. Dar, înainte de a începe antrenamentul, promit că îmi voi suna consilierii. ... Vă mulțumesc, domnule președinte", conchide Putin în franceză.

Iar Macron închide, râzând.

Summitul Macron-Putin nu a mai avut loc

După acest dialog, consilierul diplomatic al lui Macron, Emmanuel Bonne, este filmat exact în momentul în care face o mică gigă, în timp ce un altul spune: "Sincer, este foarte bine". Comunicatul Palatului Elysée publicat după convorbire anunță că atât Putin, cât și Biden au fost de acord cu un summit pe tema Ucrainei.

Însă, summitul nu s-a mai desfășurat. La o zi după convorbirea cu Macron, Putin a recunoscut oficial două provincii separatiste din estul Ucrainei. Iar pe 24 februarie, el a lansat o invazie la scară largă.

Scenele de acest gen ocupă un loc important în "Un președinte, Europa și războiul", un documentar lansat la sfârșitul săptămânii trecute, care face lumină asupra abordării eșuate a lui Macron în ceea ce privește diplomația cu Rusia. Este un subiect care a dominat titlurile săptămânilor, în timp ce Macron a înregistrat sute de ore de convorbiri telefonice cu Putin, rezultând puțin mai mult decât promisiuni false în cel mai bun caz - și fiind luat de-a dreptul peste picior în cel mai rău caz.

Pentru fostul ambasador și consilier la Institutul Montaigne, Michel Duclos, clipul conversației dintre cei doi lideri arată că Kremlinul îl „învârtea” pe președintele francez.

"Cunoscând Rusia, acest lucru îmi arată cât de mult i-a plăcut lui Putin să ducă un mare lider occidental pe calea cea mare. Vedeți sclipiri ale lui aproape de o nonșalanță batjocoritoare", a spus Duclos.

Macron, către Putin: „Nu dăm doi bani pe propunerile separatiștilor”

Regizorul, Guy Lagache, a reușit să filmeze convorbirile lui Macron cu liderii străini - nu este clar dacă ceilalți lideri erau la curent cu acest lucru la momentul respectiv - și pe consilierii săi comentând războiul din Ucraina.

Este o vizionare captivantă, cu o secvență lungă în care îl auzi pe Macron vorbind dur și spunându-i lui Putin că "nu dăm doi bani pe propunerile separatiștilor" și hărțuindu-l pe liderul rus în legătură cu alegerea proastă a experților juridici. Dar, de asemenea, aruncă o lumină crudă asupra deficiențelor eforturilor diplomatice ale lui Macron de a opri războiul, mai notează Politico.

Documentarul confirmă că Macron conduce singur politica externă a Franței cu o echipă mică de consilieri. Pe parcursul celor 115 minute ale documentarului, ministrul de Externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, își face apariția doar o singură dată și nu este filmat niciodată vorbind.

Consilierul diplomatic al lui Macron, Bonne, este cel care discută cu Macron despre convorbirile telefonice ale președintelui francez cu Putin, cel care ascultă convorbirile și discută despre declarațiile oficiale ale Elysée-ului pe această temă. Consilierii lui Macron nu sunt văzuți contestându-l pe președinte în mod semnificativ.

Citește și VIDEO. Cum a discutat Macron cu Putin pentru a evita războiul din Ucraina

"Filmul arată o diplomație care este operată de o mână de oameni, ca și cum ar conduce un start-up, ca și cum totul s-ar putea rezolva cu numerele de mobil ale lui 'Olaf', 'Volodimir' și "Vladimir", (fără a neglija importanța contactelor directe, desigur)", a scris pe Twitter corespondentul Le Monde la Washington, Piotr Smolar.

Dar, în mod tradițional, liderii de stat ai Franței au mai mult control asupra politicii externe a țării lor decât alți lideri occidentali, care trebuie să lupte cu parlamentele sau ministerele de externe mult mai puternice.

Dar pentru Duclos, documentarul expune slăbiciunile unei mașinării diplomatice hipercentralizate.

"Politica externă nu a fost niciodată mai individualizată decât astăzi. Filmul confirmă faptul că acest model de politică externă, care este complet centralizat la Elysée, și-a atins limitele", a declarat Duclos.

În special, se remarcă angajamentul ferm al lui Macron față de eforturile diplomatice cu Rusia și schimbul de telefoane cu Putin, deși cu o frecvență mult mai mică după descoperirea crimelor de război în orașul ucrainean Bucea, în aprilie.

Macron și-a recunoscut eșecul în fața lui Putin

În documentar, Macron recunoaște că știe că eforturile sale diplomatice pentru a-l opri pe Putin au eșuat, la întoarcerea sa dintr-o vizită mult așteptată la Kiev, luna trecută.

"Am vorbit, am petrecut mult timp încercând să oprim războiul, să implicăm pe alții. Am crezut că am putea găsi o cale cu Vladimir Putin bazată pe încredere și pe conversație intelectuală", a declarat el, concluzionând că mai sunt "atât de multe de făcut".

Sursa menționată subliniază că regizorul documentarului nu îi critică pe cei intervievați cu privire la planul de abordare al lui Putin, în ciuda scepticismului din presa occidentală și a criticilor publice ale premierului polonez, care a comparat eforturile lui Macron cu negocierea cu Hitler.

În schimb, filmul, care inițial se dorea a fi un documentar despre afacerile europene, oferă o mare perspectivă asupra motivației lui Macron, atât pe plan internațional, cât și pe plan intern, pentru eforturile sale diplomatice.

Într-o discuție telefonică filmată cu consilierii săi despre angajamentul lui Putin de a participa la un summit cu Biden, Bonne spune că era îngrijorat că inițiativa ar putea eșua, având în vedere informațiile pe care americanii le ofereau despre desfășurările militare rusești. Macron îi răspunde că Elysée ar trebui să meargă mai departe cu anunțarea summitului, deoarece "arată că am depus toate eforturile noastre" și că Franța "nu a fost târâtă în conflict de aliați".

"Cred că îl va pune pe Putin într-o poziție mult mai dificilă dacă o dă în bară, în ceea ce privește credibilitatea sa... Dacă se opune inițiativei summitului. Eu sunt foarte coerent, pot spune că tipul m-a mințit și iată dovada", a spus el.

Un sondaj realizat luna trecută de agenția IFOP a arătat că sprijinul pentru Ucraina este încă puternic în Franța, 79% dintre francezi declarând că au o opinie favorabilă față de Ucraina.

Dar, în timp ce strategia diplomatică a lui Macron i-ar fi putut convinge pe mulți acasă, nu este cazul aliaților săi și al partenerilor UE din Europa de Est, care au privit mult timp cu suspiciune eforturile lui Macron.

"Ceea ce Macron nu pare să vadă este costul pentru el și pentru Franța, în ceea ce privește credibilitatea față de aliați și față de partenerii săi europeni", a declarat Duclos.

"De asemenea, care este paguba pentru Macron în relația sa cu Putin? Arată ca un candidat respins, nu așa se poate fi luat în serios", a mai adăugat el.

Lavrov critică Parisul pentru încălcarea ”etichetei diplomatice”

Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov critică, miercuri, încălcarea ”etichetei diplomatice” de către Paris după ce postul de televiziune France 2 a difuzat o convorbire telefonică între preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său rus Vladimir Putin, purtată cu patru zile înainte ca Moscova să lanseze asaltul asupra Ucrainei, relatează AFP, citată de News.ro.

”Eticheta diplomatică nu prevede scurgeri unilaterale de (astfel) înregistrări”, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov în timpul unei călătorii în Vietnam.

Lavrov consideră că Rusia nu trebuie să se ruşineze de conţinutul conversaţiei dintre cei doi lideri.

”Întotdeauna conducem negocierile în aşa fel încât să nu ne fie niciodată ruşine. Spunem întotdeauna ceea ce gândim, suntem gata să răspundem pentru declaraţiile noastre şi să ne explicăm poziţia”, a subliniat el.

O conversaţie telefonică foarte tensionată de nouă minute între preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său rus Vladimir Putin a fost difuzată de televiziunea France 2 într-un documentar care urmăreşte rolul de mediator al preşedintelui francez în încercarea de a preveni escaladarea conflictului din Ucraina.

Moscova a fost apoi acuzată că a pregătit o ofensivă, în pofida negărilor sale repetate.

Sursa: Politico Etichete: , , , Dată publicare: 06-07-2022 11:40