Locuitorii din Dobrogea au început să se mobilizeze și să doneze ajutoare pentru prietenii și rudele din Turcia

Mulți așteaptă cu înfrigurare vești despre prieteni, rude sau cunoscuți, loviți de nenorocire. Primele TIR-uri cu haine groase, pături, alimente de primă necesitate și medicamente vor pleca, de joi, spre zonele grav afectate.

Murat Iusuf, muftiul Cultului Musulman din România, este unul dintre cei care au aflat că i-au murit prietenii în cutremurul din Turcia. Alții sunt răniți. Musulmanii din Dobrogea așteaptă permanent vești din zonele afectate.

Murat Iusuf, muftiul Cultului Musulman din România: „În prima parte a zilei am avut o veste tristă. Unul din prietenii mei au decedat, iar în cursul zilei, destul de târziu, am primit un alt mesaj de la un prieten. Era sub dărâmături și l-au scos în viață. Îi rog pe toți oamenii de bună credință să vină în sprijinul acestor persoane care trec prin momente dificile. Consider că trebuie să fim uniți, lăsând la o parte apartenența etnică sau religioasă. Credința este una singură. De aceea, vă rog să-i ajutăm așa cum am ajutat și alte națiuni”.

La campania de donații pentru sinistrați participă deja tot mai mulți oameni.

Sever Sefer, voluntar: „Am adus perne, o lenjerie de pat, tricouri, totul nou. Am înțeles că se vor trimite TIR-uri de aici în acea zonă, Gaziantep, Adana. Consider că trebuie să fim solidari. M-au impresionat imaginile care au apărut pe rețelele de socializare și consider că trebuie să fim toți oameni și să ajutăm”.

Voluntar: „Sunt haine, perne niște pilote. Aici îmbrăcăminte pentru copii, deocamdată. Acolo pantaloni, niște pantofi”.

Voluntar: „În zonă este foarte frig acum, este zăpadă, toată lumea stă pe străzi. Conserve, alimente. Acum sunt 15 milioane de oameni, aproape cât România, sunt în stradă, nu pot intra înăuntru”.

Voluntar: „Am văzut videoclipuri de acolo. Dacă pot să ajut, trebuie să fac și eu ceva. Am adus niște haine pentru o fetiță mică și un băiețel mic. Este groaznic ce se întâmplă acolo, au rămas fără haine, unii copii fără părinți”.

Autoritățile consulare ale Turciei de la Constanța spun că în zonele afectate de cutremure este nevoie de pături, corturi și îmbrăcăminte, mai ales pentru copii. Sunt mii de oameni care nu mai au adăpost, iar temperaturile au scăzut și până la minus cinci grade celsius.

Emre Yurdakul, consul general al Republicii Turcia la Constanța: „După nefericitul eveniment, toți prietenii noștri, autoritățile române, ne-au contactat și ne-au întrebat cum ne pot ajuta și ce pot face pentru noi. Azi dimineață, începând cu ora zece, am început adunarea de donații. Mulțumim statului român, autorităților române, cetățenilor turci și tuturor celor care sunt alături de noi în această campanie”.

Primele TIR-uri cu ajutoare vor pleca de joi spre zonele sinistrate.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 08-02-2023 18:07