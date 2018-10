Liviu Dragnea, despre condamnarea sa: ”Nu prea mai am aşteptări de la recurs”

Inquam Photos / George Calin

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că nu mai are încredere că "justiţia este oarbă", susţinând că ar fi fost condamnat fără probe şi că nu mai are aşteptări de la recursul care va începe pe 8 octombrie la ÎCCJ.

"O să spun ceva şi o să mă certe mulţi. Nu prea mai am aşteptări de la acest recurs. Adică nu mai am încredere că, cel puţin în ceea ce mă priveşte, şi nu numai, că justiţia este oarbă. Nu mai am încredere după ce am primit a doua condamnare fără nicio probă. Nu ştiu dacă aţi avut curiozitatea să vă uitaţi pe motivarea celor doi judecători care m-au condamnat, preşedintele completului a avut o opinie separată şi a explicat destul de bine şi apreciat de ce trebuia să fiu achitat. Să spui că nu-s probe şi să fii condamnat pe baza unui studiu sociologic din 1961...", a spus Dragnea la un post tv, conform Agerpres.

El a susţinut că ar fi fost condamnat fără probe şi că ar fi mai multe astfel de dosare.

"Adică, dacă se poate trimite în România la închisoare un om în continuare fără probe, iertaţi-mă, daţi-mi voie, nu mai pot să am încredere şi măcar să apuc, nu numai eu, să ducem la capăt tot ceea ce ne-am propus, şi anume în România să fie şanse minime, aproape deloc, să se mai dea astfel de sentinţe. Este foarte grav. Sunt multe sentinţe de genul acesta care n-au fost mediatizate. De exemplu, Constantin Niţă care e în puşcărie acum, fostul ministru, în motivare s-a scris că 'da, nu avem probe că a luat mită, dar nici el nu a putut să demonstreze că nu a luat'. Astea înseamnă lovituri asupra statului de drept în România. (...) Când vezi că se întâmplă lucrurile astea, ce să mai pui în rezervorul de încredere, adică să ai încredere în continuare în justiţia română? Este foarte greu", a afirmat liderul PSD.

Dragnea a arătat că ar fi primit unele informaţii despre judecători înainte de condamnare, dar nu le-a dat importanţă.

"Au fost multe informaţii care au ajuns la mine înainte de termen, sincer, nu le-am dat importanţă, zic nu are cum. Am zis imposibil să se dea o sentinţă de condamnare fără probe, pentru că nu există, şi am dovedit că m-am înşelat şi au avut dreptate cei care îmi spuneau despre presiunile care se fac, despre ameninţările care sunt. Le vedeam şi la televizor. Erau unii de la un post de televiziune care în mod direct ameninţau judecătorii să nu mai stea pe gânduri, să mă condamne. (...) Eu să mă mai duc cu credinţa că în România nevinovat nu poţi fi pedepsit? Nu pot să fac lucrul ăsta! Din păcate, o spun. Poate să mă certe oricine, să iasă în noapte asta, mâine, să arunce toate zoaiele. Nu. Pentru că ei au avut proiectul politic al lui Iohannis şi al PNL-ului şi al USR-ului, a fost Liviu Dragnea să dispară Demonizare, demonizare, demonizare", a declarat preşedintele PSD.

