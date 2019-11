Liderii europeni îl felicită pe Iohannis pentru noul mandat. Juncker: „Pot conta pe România”

Liderii europeni l-au felicitat pe președintele Klaus Iohannis pentru câștigarea unui nou mandat și au lăudat România pentru atașamentul față de valorile europene.

Jean-Claude Juncker, președintele în funcție al Comisiei Europene, a publicat un comunicat al Comisiei prin care îl felicită pe Iohannis.

„Din partea Comisiei Europene, dar și a mea, aș dori să vă ofer călduroase felicitări pentru realegerea în funcția de președinte al României.

Susținerea puternică a cetățenilor români pentru alegerile dumneavoastră proeuropene în ceea ce privește țara vin într-un moment important în Europa. Știu că pot conta pe rolul activ al României în avansarea proiectului european și am în credere că veți plasa contribuția României în serviciul unei Uniuni Europene puternice.

Fie ca Declarația de la Sibiu și prevederile acesteia să continuie să ne ghideze acțiunile pentru ca Uniunea Europeană să își îmbrățișeze viitorul unită”, se menționează în comunicatul Comisiei Europene, publicat de Juncker pe Twitter.

???????????????? Congratulations, @KlausIohannis on your re-election as President. The strong support of the ???????? people for your unequivocally pro-European choices for the country comes at an important time in Europe. I know I can count on #Romania's active role in furthering the ???????? project. pic.twitter.com/zc5j706kqt — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 25, 2019

Donald Tusk, președintele Consiliului European, i-a transmis de asemenea un mesaj președintelui Iohannis.

„Felicitări, Klaus Iohannis, pentru realegerea ca Președinte al României. Mă bucură în mod deosebit că România va continua să beneficieze de conducerea dumneavoastră responsabilă și de încredere”, a scris Tusk pe Twitter, alături de un comunicat din partea Consiliului European.

„În munca noastră comună din ultimii cinci ani, am apreciat atașamentul dumneavoastră față de valorile europene și față de o Românie prosperă într-o UE unită. Sunt mulțumin că România va continua să beneficieze de conducerea dumneavoastră responsabilă și de nădejde”, se mentionează în comunicat.

Felicitări @KlausIohannis pentru realegerea ca Președinte al României. Mă bucură în mod deosebit că România va continua să beneficieze de conducerea dumneavoastră responsabilă și de încredere. pic.twitter.com/KXmj2QGzyZ — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2019

Manfred Webber, președintele grupului EPP din Parlamentul European, i-a transmis de asemenea un mesaj președintelui Iohannis.

„Felicitări, Klaus Iohannis, pentru victoria din alegerile prezidențiale. România și-a demonstrat din nou atașamentul pentru valorile europene, iar cu dumneavoastră și cu Ludovic Orban, aceste valori vor fi protejate puternic în anii ce urmează”, a scris Webber pe Twitter.

Congratulations @KlausIohannis with your victory in the presidential elections today. Romania once again shows its attachment to European values & with you and @Ludovic_Orban, these values will be strongly protected in the years to come. @EPPGroup #PentruRomâniaNormală pic.twitter.com/TKPL9lAphl — Manfred Weber (@ManfredWeber) November 24, 2019

Președintele Iohannis a fost felicitat și de Antonio Tajani, președintele Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European și vicepreședinte al grupului politic EPP.

„Felicitări prietenului meu, Klaus Iohannis și PNL România pentru victoria de la alegerile prezidențiale! Încă o dată, valorile liberale, democratice și creștine ale Europei, au triumfat!”, a scris Tajani pe Twitter.

Felicitări prietenului meu, @KlausIohannis, și @PnlRomania

pentru victoria de la alegerile prezidențiale! Încă o dată, valorile liberale, democratice și creștine ale Europei, au triumfat! ???????????????? https://t.co/nePaQGWrB2 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 24, 2019



La rândul său, Klaus Iohannis le-a mulțumit susținătorilor după victoria din turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Vă mulțumesc pentru urări și susținere”, a scris Iohannis pe Twitter.