Legumele cu care românii au înlocuit carnea. "Renunţăm la mâncare grăsimoasă"

România este pe locul șapte în Europa în ceea ce privește producția de leguminoase.

Vorbim de năut, linte sau mazăre, alimente care încep să fie comandate tot mai des pentru că restaurantele au introdus în meniuri și preparate vegetariene ceva mai îndrăznețe.

Daniela Cășuneanu este proprietara unui bistro în Timișoara.

Lintea, fasolea, mazărea și nautul nu lipsesc din meniul localului ei, iar clienții le cer zilnic în preparatele pe care le comandă.

Daniela Cășuneanu, proprietar restaurant: „Își doresc ceva mai sofisticat, renunță încet, încet la carne și am observat că trendul este spre cei mai sendentatari, care nu au timp să facă mișcare. Se orientează ca măcar alimentația să fie în direcția sănătoasă”

Tendința este prezentă și în alte locuri, cum ar fi la Constanța.

Marius Mimler, bucătar: „Lumea în ziua de azi caută mai mult mâncarea vegană, trecem puțin de la bacon-ul crispy și tot ce înseamnă grăsime la humus, linte, supă cremă de linte. Clientul caută acum să treacă de la varianta de mâncare grăsimoasă care a fost după sărbători și trece la varianta de mâncare mai sănătoasă.”

Că tot mai mulți români se îndreaptă către aceste preparate, se vede și în producțiile de legumininoase ale fermierilor.

Dacă acum patru ani raportau 100.000 de tone - acum au ajuns la peste 260.000. România este, potrivit Eurostat, în primele zece țări în Europa în ceea ce privește producția de leguminoase.

Apetitul românilor pentru linte, năut sau lupin se vede și la raft.

Valentina Moise, proprietar magazin: „A crescut consumul și de linte și de năut, lumea le cunoaște deja, vin întreabă și prețul comparativ cu celelalte produse. Având un preț relativ bun, nu este o problemă din punctul ăsta de vedere. A crescut și interesul spre rețete vegane”.

Iren Alexoi, nutriționist: „Lintea și năutul fac parte dintr-o categorie importantă de alimente care ar trebui să existe săptămânal în farfuria noastră, categoria leguminoaselor. Sunt alimente care conțin multe proteine, proteine vegetale, pe lângă asta conțin multe fibre, multe minerale, conțin grupul de vitamine B”.

Din acest motiv, cercetătorii de la stațiunea de Cercetate pentru Legumicultura din Buzău vor să introducă lintea și nautul într-un program național de cultivare a lor pe scară largă.

În România este încă o mare problemă să găsești semințe pentru înființarea de noi culturi,

Costel Vânătoru, cercetător SCDL Buzău: „Nu avem creații românești foarte multe la aceste specii, practic nu avem sămânța românească certificată pe care cultivatorii s-o folosească, am încercat să introducem în tematica de cercetare studierea acestor plante, însă până în prezent nu am primit finanțare.”

În restaurante, un preparat cu linte ori năut este cu 20 - 30% mai ieftin decât unul bazat pe carne.

