Ce mănâncă, de fapt, românii. Statisticile oficiale sunt șocante

Deși părea imposibil, iată că începem să fim mai atenți la ce mâncăm.

Pentru prima dată, în ultimii 10 ani, statisticile arată că un singur român consumă, în medie, 200 de kilograme de legume într-un an. Pragul reprezintă 20%, din totalul alimentelor și a fost atins și depășit în 2018, potrivit Institutului Național de Statistică.

Nutriționiștii spun că mai avem de lucru până când scăpăm de grăsimi, prăjeli, cartofi sau pâine, dar și că obiceiurile bune se dobândesc din copilărie.

Un român consumă în medie, într-un an, aproximativ o tonă de alimente, potrivit datelor de la Institutul de Statistică. În magazine, la prânz, sunt tot mai mulți oameni la raionul de legume-fructe.

Bărbat: „Se spune că suntem ceea ce mâncăm și suntem ceea ce gândim. Am preferat lămâile netratate, care să nu aibă pesticide. Deci, sunt adepta mâncării sănătoase. În trecut nu eram, mâncam numai junk food și când am făcut trecerea la mâncare sănătoasă lucrurile s-au văzut."

Statisticile arată că pe măsură ce scade consumul de făinoase și de grăsimi, crește cel de legume, care a ajuns pentru prima dată în ultimul deceniu la peste 200 de kilograme. O cincime din tot ce mâncăm într-un an.

Obiceiurile mai sănătoase ale Românilor se pot vedea și după consumul mediu anual pe cap de locuitor. De exemplu, avem un sac de cartofi, ăsta este echivalentul kilogramelor de cartofi la care o familie a renunțat de pe un an pe altul, din 2017 până în 2018, potrivit INS. Ce legume au câștigat loc pe masa noastră: varza, de exemplu, are o creștere destul de importantă, dar ardeii și castraveții sunt cu două kg în plus în obiceiurile alimentare ale românilor. În privința celorlalte legume, morcovii, rădăcinoasele, importantă creștere, roșiile au o creștere de 20% de pe un an pe altul și ceapa uscată. Probabil românii gătesc mai mult.

Consumul de fructe a crescut chiar mai mult, cu 22 de kilograme în ultimii patru ani.

Bărbat: „Eu cel puțin așa știu, mama și cu tata mi-au spus așa: să mâncăm ceva mai puțin, dar bun."

Magazinele confirmă creșterea vânzărilor de legume și fructe proaspete, dar remarcă și dublarea consumului de nuci.

Loredana Samoilă, PR Manager al unui lanț de magazine: „Un trend crescător îl remarcăm și la nivelul de nucifere, nuci, fistic. Creșteri sunt și la peste, produse pe bază de peste și carne de vită."

Lucruri confirmate și de statisticile oficiale, care arată că în 2018 am mâncat cu un pește mai mult decât în 2017. În plus, din ce în ce mai multe supermarketuri amenajează vitrine speciale pentru carnea de vită de calitate.

Margarina, în schimb, scade abrupt de la an la an în preferințele oamenilor. La fel și zahărul, care s-a redus cu 300 de grame.

Șerban Damian, nutriționist: „Aceste modificări chiar dacă sunt în direcția bună la modul general, cred că trebuie să intensificăm mesajele de viață sănătoasă."

Cele mai importante obiceiuri se învață de mici, spun specialiștii.

Șerban Damian, nutriționist: „Dacă îi dăm copilului chiar și adultului seara șnițel, cartofi prajiți, că îi face plăcere, dezechilibrăm totul. Mesele de seară trebuie să fie frugale,o salată, un pește, o tocană de legume, ceva la cuptor, lucruri care se digeră ușor."

Porția unui copil de grădiniță este cât jumătate din cea a unui adult, dar copilul de 14 ani, care face sport, ar putea avea o porție mai consistentă decât cea a unui om mare. Important e ca alimentele preparate să fie de calitate.

