În piețe se vând și cu 25 de lei kilogramul, iar restaurantele îi cumpără pentru meniuri speciale. Însă, din cauza scumpirilor, suprafața cultivată în România scade de la an la an, iar producția totală de cartofi abia acoperă jumătate din consum.

Cartofii extratimpurii se cultivă în special în zonele cu climă blândă, cum ar fi terenurile nisipoase de lângă Dunăre. Anul acesta, în solariile de la Dăbuleni s-au făcut mai repede, așa că a început recoltarea lor.

Ștefan Nanu, director stațiunea de cercetare Dăbuleni: „Zona solurilor nisipoase a fost și este zona în care ies primele fructe, nisipurile se încălzesc cel mai repede, se încălzesc ușor."

Cartofii extra-timpurii au coaja foarte subțire, care se usucă rapid, ceea ce îi face dificil de depozitat pe termen lung. Recoltarea se face în etape, în funcție de cerere, iar producătorii sunt nevoiți să îi scoată imediat pe piață.

Bărbat: „Acești cartofi mai mici se caută mai bine, înțelegeți? Îi ia mai repede. Foarte ușor se curăță."

Deși toți vor să îi vadă în farfurii, producția e mai mică, de la an la an.

Mioara Roambă, legumicultor: „Producția este foarte slabă, adică undeva la minus 30% față de anul trecut. Am avut tunuri de încălzire."

Iar recolta slabă, dar și scumpirile, se reflectă și în preț. Kilogramul pleacă de la fermieri chiar și cu 25 de lei, cu 5 lei mai mult decât anul trecut.

Ionel Anghel, legumicultor: „Investiția ne-a costat 30% mai mult față de anul trecut. Pe sămânța de cartofi am luat-o anul trecut cu undeva la 2,70 lei și anul ăsta cu 3,30 lei."

La noi, cartofii extra-timpurii sunt culturi rare, pentru că ocupă doar 5% din suprafața totală de cartofi – cam o mie de hectare. Se găsesc în Dolj, Teleorman și Giurgiu. În Constanța și Tulcea sunt pe suprafețe foarte mici.

Pe de altă parte, cultivăm tot mai puțini cartofi, în general, chiar dacă legumicultorii pot accesa și fonduri europene. Suprafețele au scăzut dramatic în ultimii ani, din cauza costurilor de producție, iar cererea pe piață este tot mai mare.

Însă odată ajunși în bucătării, cartofii extratimpurii pot fi puși în valoare în diferite feluri.

Chef: „Într-un stil mai novelle cousine, fondanti, ies foarte buni, cartofi de post, cu un tofu, legume, cartofi wedges ceva mai strong cu porc, cu varză și cartofi gratinați."

Indiferent de rețetă, trebuie manevrați cu grijă.

Gabriel Chițulescu, chef: „Ei sunt mult mai hidratați decât cartofii normali, se gătesc mult mai ușor, dar cu foarte mare grijă pentru că sunt foarte, foarte moi."