La oraș, primul serial produs local pentru VOYO. O producție cu întâmplări pline de umor și situații limită

"La Oraș" continuă conceptul de VOYO original lansat anul trecut și este un serial de comedie ce urmărește aventurile lui Doru, un băiat de la țară care hotărăște să-și schimbe viața și să devină curier în București. Totul pentru a strânge bani și a-și putea îndeplini visul de a se căsători cu fata pe care o iubește.

Îl lasă în satul natal pe cel mai bun prieten al său, Auraș, și se mută în Capitală cu un văr misterios, Sabin, iar ca ajutor în viitoarea meserie o are pe Deneris, bicicleta cu motor tunată de el.

Încă din prima seară, băiatul se lovește de realitatea orașului și descoperă că Deneris a fost furată.

Între timp, în sat, Auraș descoperă că Mona, iubita prietenului său, îl înșală, și decide să meargă să-i spună adevărul. Doru primește o bicicletă nouă, reușește să se angajeze și trece printr-o serie de întâmplări amuzante ce implică livrările pe care le are de făcut, dar continuă să o caute și pe Deneris. În timp ce prietenii lui încearcă să găsească momentul potrivit în care să-l avertizeze, Doru este surprins sărutându-se cu Iarina, noua lui colegă. Auraș îi spune adevărul, dar băiatul nu-l crede și pleacă înapoi în sat, unde descoperă că Mona este deja logodită cu șeful ei.

Dezamăgit, află că Iarina a găsit bicicleta, așa că se întoarce în Capitală, unde întreaga poveste ia o cu totul altă turnură.

"Creșterea VOYO se numără printre obiectivele PRO TV din acest an. Continuăm să căutăm și să investim în content original, exclusiv pentru VOYO, pentru a reține și crește baza de abonați. Am investit în conținut românesc (filme și seriale), dar și în producții internaționale diverse pentru toată familia: filme, documentare, reality, desene animate. 'La Oraș' vine să completeze oferta VOYO, despre care credem că va fi una generoasă în acest an”, declară Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV.

La oraș, conturează un serial de comedie cu întâmplări pline de umor și situații limită care aduc personajele în fața unor decizii ce le schimbă complet traiectoria.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-07-2022 10:05